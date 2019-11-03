Избирательные участки закрылись - узнайте, как проголосовала Молдова

В 21:00 по всей республике закрылись участки для голосования, граждане страны во втором туре местных выборов определились, кто будет возглавлять их населенный пункт в ближайшие четыре года.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Избирательный процесс во втором туре местных выборов в Молдове завершен.На участках начинается подсчет голосов. Центральная избирательная комиссия в режиме онлайн будет представлять данные о результатах подсчета и процентах обработанных бюллетеней.

По состоянию на 21:00 явка в республике составила 40,32%. В Кишиневе к избирательным урнам пришли 37,7% избирателей. Наиболее активными были жители сектора Центр (39,13%), наименее - избиратели Чекан (35,32%). Золотую середину по показателям явки в молдавской столице разделили секторы Ботаника (37,32%), Рышкановка (39,10%) и Буюканы (37,1%).

Как в целом по республике, так и в Кишиневе, наиболее активными были избиратели пожилого возраста от 56 лет и выше - порядка 35% на национальном уровне, и около 34% в муниципии Кишинев. © Sputnik / Miroslav Rotari Им не до политики - молодежь о том, почему не ходит на выборы в Молдове

Люди из возрастной категории от 41 до 55 лет составили немногим более 25% от числа проголосовавших по стране. Из возрастной категории от 26 до 40 лет к урнам пришли 23% избирателей. На предпоследнем месте среди проголосовавших в Молдове расположились самые почтенные граждане - от 71 года и выше, их пришло к урнам более 10 процентов. Самыми вялыми избирателями, как в целом по стране, так и в Кишиневе, оказались молодые люди от 18 до 25 лет, они были представлены на избирательных участках 6,5% и 5,6%, соответственно.

Второй тур местных выборов

Для второго тура выборов примара (мэра) муниципия Кишинев напечатали 635 тысяч 921 бюллетень, в том числе почти 224 тысячи на русском языке. Для этого использовали непрозрачную (матовую) бумагу фиолетового цвета. Длина бюллетеня составила 120 миллиметров, а ширина – 140 миллиметров.

Для остальных 383 населенных пунктов, где по итогам первого тура главу местной администрации не избрали, подготовили почти 1 миллион 61 тысячу бюллетеней, в том числе 183,6 тысячи – на русском языке. Эти бюллетени - розового цвета, а их размер был таким же, как в Кишиневе.

Стоимость одного бюллетеня для голосования – 0,11 лея. За весь тираж заплатили 188 тысяч 327 леев. Впервые за 8 лет в муниципии Кишинев организуют exit-poll. Опрос проводится на 67 избирательных участках. В последний раз подобный анализ в Молдове реализовали в мае 2011 года.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Явочного порога нет.

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