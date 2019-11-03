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Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов

Результаты exit poll: Чебан или Нэстасе - кто возглавит примэрию Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

Sputnik Молдова в live-режиме будет транслировать результаты exit poll, представление которых начнется с 21:00 часов.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. В день второго тура выборов генерального примара муниципия Кишинев сразу две социологические компании проводили опрос избирателей на выходе, выясняя их электоральные предпочтения. Результаты exit-poll будут представлены через 10 минут после закрытия участков. 

В это время представители социологических компаний выйдут к прессе и расскажут, сколько жителей Кишинева проголосовали за Иона Чебана (ПСРМ) и сколько - за Андрея Нэстасе (блок ACUM). Также социологи уточнят, сколько избирателей прнимали участие в этом опросе общественного мнения. 

В Центризбиркоме Молдовы уточнили, что опрос проводился на 67 избирательных участках в муниципии Кишинев. 

Исследование проводилось в сотрудничестве с двумя социологическими консалтинговыми компаниями. В ЦИК уточнили, что официальные результаты подсчета голосов в столице начнут представлять с 22:00 часов.

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Теги:
Нэстасе, Чебан, опрос


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