Кто побеждает в Кишиневе — ЦИК сообщил первые итоги голосования

По заявлению ЦИК, явка в целом по стране составила 40,34%, выборы состоялись на всех избирательных участках.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Выборы примаров во втором туре состоялись на всех избирательных участках. Об этом сообщили на брифинге представители Центральной избирательной комиссии.

По словам представителей ЦИК, явка во втором туре на выборах в целом по республике составила 40,34%.

В Кишиневе к урнам пришли 37,78% процента избирателей.

На выборах примара молдавской столицы после обработки 212 протоколов из 307 лидирует Ион Чебан с 54,22% голосов, у Андрея Нэстасе 45,78% голосов.

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Порога явки не установлено.

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