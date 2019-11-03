22:05 03 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.11
  • UAH0.71
Поиск
LIVE:
Ион Чебан проголосовал во втором туре местных выборов

Иван Чебан сделал первые заявления перед началом подсчета голосов в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Местные выборы - 2019: кто станет мэром Кишинева (284)
41310
Sputnik Молдова

Кандидат от социалистов поблагодарил кишиневцев за то, что они пришли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на выборах примара Кишинева.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Кандидат в примары Кишинева Иван Чебан сделал первые заявления после закрытия избирательных участков.

"Мы провели честную и чистую кампанию", - сказал Чебан на брифинге в избирательном штабе Партии социалистов.

Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы примаров - данные ЦИК: как голосует Кишинев и вся Молдова

Чебан поблагодарил кишиневцев, которые пришли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на выборах генерального примара столицы Молдовы.

"Мы будем работать для всех, и для тех кто голосовал за нас, и для тех, кто голосовал иначе, - сказал кандидат. - Потому что Кишинев один для всех".

Первые предварительные итоги выборов в Кишиневе Центральная избирательная комиссия огласит в 22.00.

Во втором туре всеобщих местных выборов, который прошел в Молдове сегодня, 3 ноября, определятся примары 384 населенных пунктов страны.

Порога явки во втором туре не предусмотрено.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Местные выборы - 2019: кто станет мэром Кишинева (284)

По теме

Выборы примара Кишинева: люди не спешат голосовать
Нэстасе о выборах в Кишиневе: третьего тура не существует
Выборы в Молдове: наблюдатели назвали самые частые нарушения
Теги:
выборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов
Кишиневцы голосуют во втором туре местных выборов - фото
Нэстасе: голосовал за наше право на лучшую жизнь в Кишиневе
Нэстасе: голосовал за право на лучшую жизнь в Кишиневе
Второй тур Экстра-раунд
Еще раз второй тур: Ион Чебан vs Андрей Нэстасе

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться