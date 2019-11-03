Иван Чебан сделал первые заявления перед началом подсчета голосов в Кишиневе

Кандидат от социалистов поблагодарил кишиневцев за то, что они пришли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на выборах примара Кишинева.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Кандидат в примары Кишинева Иван Чебан сделал первые заявления после закрытия избирательных участков.

"Мы провели честную и чистую кампанию", - сказал Чебан на брифинге в избирательном штабе Партии социалистов.

Чебан поблагодарил кишиневцев, которые пришли на избирательные участки, чтобы отдать свой голос на выборах генерального примара столицы Молдовы.

"Мы будем работать для всех, и для тех кто голосовал за нас, и для тех, кто голосовал иначе, - сказал кандидат. - Потому что Кишинев один для всех".

Первые предварительные итоги выборов в Кишиневе Центральная избирательная комиссия огласит в 22.00.

Во втором туре всеобщих местных выборов, который прошел в Молдове сегодня, 3 ноября, определятся примары 384 населенных пунктов страны.

Порога явки во втором туре не предусмотрено.

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