Оглашены итоги экзит-полла: Чебан и Нэстасе идут вровень, заявляют социологи

Опрос на выходе из избирательных участков не выявил победителя. По данным службы, которая провела экзит-полл, разница между двумя кандидатами незначительная.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Оглашены первые данные экзит-полла, который впервые за долгое время состоялся на выборах примара Кишинева.

Результаты exit-poll

По данным опроса избирателей на выходе из избирательных участков, за Иона Чебана проголосовали 37,1% избирателей, которые согласились ответить на вопросы экзит-полла.

За Андрея Нэстасе проголосовали ровно 37% принявших участие в опросе избирателей.

Опрос был проведен Ассоциацией для справедливого развития Молдовы и консалтинговой компанией Poliexpert вместе с Фондом общественного мнения и социологическим центром IMAS.

На выходе из участков были опрошены 10 тысяч человек.

В Центризбиркоме Молдовы уточнили, что опрос проводился на 67 избирательных участках в муниципии Кишинев.

В последний раз экзит-полл проводился в Молдове в мае 2011 года.

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