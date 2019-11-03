Какая партия получила больше всех городов во втором туре — данные ЦИК

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. По итогам второго тура выборов примаров первое место по числу избранных глав городских администраций досталось Партии социалистов. В актив ПСРМ добавилось четыре города.
Кандидаты социалистов победили в муниципии Сорока (Лилия Пилипецки), в городах Флорешты (Юрие Ганган), Криуляны (Михаил Склифос) и Анений Ной (Александр Мацарин).
По три города досталось блоку ACUM, "Нашей партии" и ЛДПМ.
Кандидаты от блока ACUM победили во втором туре выборов в городах Калараш (Ион Оларь), Каушаны (Анатолие Донцу) и Чимишлия (Сержиу Андронаки).
"Нашей партии" достались посты примаров в городах Дондюшаны (Иван Белчуг), Рышканы (Виктор Богатько) и Кантемир (Роман Чубачук).
За кандидатов от ЛДПМ большинство избирателей проголосовали в Теленештах (Вадим Лелик), Шолданештах (Александру Тиникэ) и в Леова (Александру Бужорян).
В двух городах победили представители Демократической партии - в Ниспоренах (Григорий Робу) и в Хынчештах (Александр Ботнарь).
Представитель партии "Шор" победил в Тараклии (Вячеслав Лупов), а кандидат от Европейской народной партии бывшего премьера Юрие Лянкэ - в городе Резина (Семен Татаров).
Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Порога явки не установлено.
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В городе Сынджерей неожиданно победил представитель партии, в которой почетным председателем числится Траян Бэсеску, а руководит экс-либерал и экс-министр обороны Анатол Шалару. Жители Сынджерей проголосовали за кандидата PUN - Партии народного единства (Аркадие Ковалев).
Еще в трех городах победили независимые кандидаты - Штефан-Водэ (Владислав Кочу), муниципии Единец (Константин Кожокарь) и в городе Басарабяска (Валентин Чимпоеш).
Во втором туре всеобщих местных выборов жители Молдовы выбирали примаров 384 населенных пунктов страны.
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