Какая партия получила больше всех городов во втором туре — данные ЦИК

Во втором туре выборов примаров избиратели определили, кто будет возглавлять муниципии и города в районах Молдовы.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. По итогам второго тура выборов примаров первое место по числу избранных глав городских администраций досталось Партии социалистов. В актив ПСРМ добавилось четыре города.

Кандидаты социалистов победили в муниципии Сорока (Лилия Пилипецки), в городах Флорешты (Юрие Ганган), Криуляны (Михаил Склифос) и Анений Ной (Александр Мацарин).

По три города досталось блоку ACUM, "Нашей партии" и ЛДПМ.

Кандидаты от блока ACUM победили во втором туре выборов в городах Калараш (Ион Оларь), Каушаны (Анатолие Донцу) и Чимишлия (Сержиу Андронаки).

"Нашей партии" достались посты примаров в городах Дондюшаны (Иван Белчуг), Рышканы (Виктор Богатько) и Кантемир (Роман Чубачук).

За кандидатов от ЛДПМ большинство избирателей проголосовали в Теленештах (Вадим Лелик), Шолданештах (Александру Тиникэ) и в Леова (Александру Бужорян).

В двух городах победили представители Демократической партии - в Ниспоренах (Григорий Робу) и в Хынчештах (Александр Ботнарь).

Представитель партии "Шор" победил в Тараклии (Вячеслав Лупов), а кандидат от Европейской народной партии бывшего премьера Юрие Лянкэ - в городе Резина (Семен Татаров).

Во втором туре всеобщих местных выборов определятся примары 384 населенных пунктов страны. Порога явки не установлено.

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В городе Сынджерей неожиданно победил представитель партии, в которой почетным председателем числится Траян Бэсеску, а руководит экс-либерал и экс-министр обороны Анатол Шалару. Жители Сынджерей проголосовали за кандидата PUN - Партии народного единства (Аркадие Ковалев).

Еще в трех городах победили независимые кандидаты - Штефан-Водэ (Владислав Кочу), муниципии Единец (Константин Кожокарь) и в городе Басарабяска (Валентин Чимпоеш).

Во втором туре всеобщих местных выборов жители Молдовы выбирали примаров 384 населенных пунктов страны.

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