Игорь Додон поздравил Иона Чебана: "В истории Кишинева начинается новый этап"

Президент на совместном брифинге с победившим на выборах примара Кишинева Ионом Чебаном и спикером парламента Зинаидой Гречаной заявил, что поддерживает правительство Санду и выступает за сохранение парламентского большинства.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Иона Чебана с "прекрасным результатом". Об этом он заявил на совместном брифинге с Ионом Чебаном и спикером парламента Зинаидой Гречаной в избирательном штабе ПСРМ ночью 3 ноября.

"Хочу поздравить всех жителей муниципия Кишинева с началом нового, позитивного этапа в истории города, - сказал Игорь Додон.

"Никакой эйфории быть не должно, - подчеркнул Додон. - Ион Чебан будет примаром для всех кишиневцев".

По словам главы государства, победа Иона Чебана стала победой для всех, кто хотел перемен к лучшему в Кишиневе.

"Мы не делим людей на тех, кто голосовал за Чебана и тех, кто голосовал за Нэстасе. Люди, кишиневцы не хотят геополитики, они хотят перемен к лучшему", - сказал Додон.

Также Игорь Додон заявил, что социалисты твердо поддерживают правительство Санду и выступают за сохранение парламентского большинства.

"Начиная с завтрашнего дня мы инициируем консультации с нашими партнерами, у нас есть предложения по улучшению работы, которые мы обсудим в команде, а затем выступим с этими предложениями перед партнерами по коалиции", - заявил президент Молдовы.

Ион Чебан, в свою очередь, поблагодарил всех кишиневцев за поддержку. "Хочу заверить, что я буду примаром для всех", сказал он.

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