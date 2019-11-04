Подсчитаны все протоколы - Ион Чебан победил на выборах примара Кишинева

Представитель социалистов возглавит столицу на следующие четыре года. ЦИК подведет окончательные итоги выборов на брифинге в понедельник.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. По результатам подсчета всех протоколов победу со второго тура на выборах генерального примара муниципия Кишинев одержал кандидат от Партии социалистов Ион Чебан.

По данным ЦИК, после обработки всех 307 протоколов участковых избирательных комиссий, Ион Чебан побеждает с результатом 52,39% (123807) голосов избирателей.

Его конкурент, кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе набрал 47,61% (112513) голосов.

Окончательные данные ЦИК представит на брифинге в понедельник, в 16.00.

Явка во втором туре выборов составила 37,78% избирателей, внесенных в списки.

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