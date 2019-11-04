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Ion Ceban

Подсчитаны все протоколы - Ион Чебан победил на выборах примара Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы - 2019: кто станет мэром Кишинева (287)
20220
Sputnik Молдова

Представитель социалистов возглавит столицу на следующие четыре года. ЦИК подведет окончательные итоги выборов на брифинге в понедельник.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. По результатам подсчета всех протоколов победу со второго тура на выборах генерального примара муниципия Кишинев одержал кандидат от Партии социалистов Ион Чебан.

Чебан: голосовал за скорейшие перемены в Кишиневе
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Чебан: голосовал за скорейшие перемены в Кишиневе

По данным ЦИК, после обработки всех 307 протоколов участковых избирательных комиссий, Ион Чебан побеждает с результатом 52,39% (123807) голосов избирателей.

Его конкурент, кандидат от блока ACUM Андрей Нэстасе набрал 47,61% (112513) голосов.

Окончательные данные ЦИК представит на брифинге в понедельник, в 16.00.

Явка во втором туре выборов составила 37,78% избирателей, внесенных в списки.

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Тема:
Местные выборы - 2019: кто станет мэром Кишинева (287)


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