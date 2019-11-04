Топ основных обещаний Ивана Чебана на посту примара Кишинева

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Социалист Иван Чебан, который одержал победу на выборах примара Кишинева, сконцентрировал свою предвыборную программу на решении трех фундаментальных проблем.
По его мнению, эти проблемы влияют на настоящее и угрожают будущему молдавской столицы. Речь идет об оттоке населения, примитивной и неконкурентоспособной экономике, а также о глубоком социальном расколе.
В Кишиневе 3 ноября состоялся второй тур выборов примара столицы. Явка в столице составила 37,78%, хотя порога на этом этапе голосования не было. После обработки 100% протоколов больше всех голосов набрал кандидат от ПСРМ Ион Чебан - 52,39% (123 тысячи 807 голосов), а его конкурент Андрей Нэстасе от блока ACUM – 47,61% (112 тысяч 513 голосов). Примаров избирали в населенных пунктах по всей стране, но основная интрига была в Кишиневе.
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Пять приоритетных документов Чебана
Программа Иона Чебана основана на пяти стратегических документах, которые призваны систематизировать развитие столицы.
В краткосрочной перспективе социалист намерен сосредоточиться на Концепции устойчивого развития Кишинева. По плану такой документ должны разработать и утвердить за шесть месяцев с момент его вступления в должность примара столицы.
Однако в программе Чебана есть довольно амбициозные задачи. К примеру, в течение полутора лет планируется разработать Генеральный градостроительный план Кишинева.
Инвестиционную карту молдавской столицы социалист рассчитывает разработать и утвердить за полтора года, как и проект реабилитации исторической зоны.
Также программа Чебана предусматривает разработку и внедрение за два с половиной года документа о стратегическом планировании развития дорожной инфраструктуры, общественного и частного транспорта, организации парковок и создания велосипедной инфраструктуры - План устойчивой городской мобильности.
В своей избирательной кампании Чебан отказался от использования партийной символики. Согласно программе социалиста, в работа примэрии также не будет места политической полемике.
Приоритеты социалиста
Чебан ранее заявлял, на каких приоритетах он намерен сконцентрировать свою работу в качестве примара Кишинева и обозначил повестку, которую намерен обсуждать с муниципальными советниками.
Предложение накануне второго тура выборов
Сразу после первого тура выборов примара Кишинева Чебан обратился к своему конкуренту Андрею Нэстасе с предложением о создании коалиции в муниципальном совете.
"Решения в мунсовете принимаются голосами 26 советников. Мое предложение к блоку ACUM – пойти на коалицию", - отметил он.
В муниципальном совете социалисты получили 22 голоса из 51, у ACUM – 19.
Чебан пообещал, что если станет примаром, то два из четырех постов вице-примара готов отдать представителям блока ACUM. И
"Из пятерых постов столичных преторов готов предоставить блоку ACUM две должности. В этой мажоритарной коалиции для баланса власти готов предоставить пост председателя муниципального совета Кишинева представителю блока ACUM", - отметил Чебан.
Также он напомнил, что в мунсовет попали и представители других политических сил. Чебан отметил, что, если займет примарское кресло, то намерен работать с каждым муниципальным советником, но только не с теми, у кого есть проблемы с неподкупностью. Чебан заявил о готовности предложить создать новый департамент по городскому планированию, который возглавит Виктор Киронда, и департамент по двусторонним проектам и инвестиционным проектам, которые поступают из Румынии, который возглавил бы Октавиану Цыку или члены его команды.
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