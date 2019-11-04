У Кишинева новый мэр: как голосовала столица и пригороды

Тенденция, когда пригороды выбирают мэра от правых сил, изменилась: после обработки всех протоколов кандидат от Партии социалистов Ион Чебан набрал 52,39% голосов, у кандидата от блока ACUM Андрея Нэстасе — 47,61%.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. После подсчета ЦИК-ом всех бюллетеней, стало известно, что по результатам второго тура Ион Чебан одержал победу.

За социалиста отдали голоса 123 807 избирателей, за кандидата от блока ACUM 112 513 человек.

Как за Чебана голосовала столица (предварительные данные):

На Ботанике за Чебана проголосовали 61,7% жителей,

на Рышкановке — 57,5% избирателей,

на Буюканах — 51,7% избирателей,

в Центре — 50,2% избирателей.

на Чеканах - 49,1% избирателей (там он проиграл Нэстасе — 50,9%).

Чебан набрал большинство голосов и в некоторых пригородах: в Ватре, Будештах, Вадул-луй-Водах и в Крикова. В остальных пригородах больше голосов набрал Нэстасе.

Наибольший процент Ион Чебан получил в Вадул-луй-Водэ — 67,1%. Нэстасе показал лучший результат в коммуне Гратиешты — 76,4%.

Явка избирателей на выборы в Кишиневе составила 37,78%.

Ион Чебан vs Андрей Нэстасе>>>

Окончательные данные ЦИК представит на брифинге в понедельник, в 16.00.

Иван Чебан родился 30 июня 1980 года в Кишиневе. Женат, двое детей. Супруга - Татьяна Чебан.

Что нужно знать про Ивана Чебана, который выиграл выборы на пост примара Кишинева, смотрите в подборке Sputnik Молдова>>>

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK