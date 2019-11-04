Додон обратился к Чебану и партнерам по коалиции

Глава республики Игорь Додон заявил, что перед новоизбранным примаром и пропрезидентской Партией социалистов, которой принадлежит большинство мандатов в муниципальном совете, стоит четкая задача - отдать приоритет проблемам, о которых сообщают граждане.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что новоизбранный примар Кишинева Ион Чебан, представляющий Партию социалистов (ПСРМ), должен сконцентрироваться на решении проблем жителей столицы, а в муниципальном совете необходимо сформировать коалицию между ПСРМ и блоком ACUM уже на этой неделе.

У Кишинева новый мэр: как голосовала столица и пригороды>>>

В Кишиневе 3 ноября состоялся второй тур выборов примара столицы. Явка в столице составила 37,78%, хотя порога на этом этапе голосования не было. После обработки 100% протоколов больше всех голосов набрал кандидат от ПСРМ Ион Чебан - 52,39% (123 тысячи 807 голосов), а его конкурент Андрей Нэстасе от блока ACUM – 47,61% (112 тысяч 513 голосов). Примаров избирали в населенных пунктах по всей стране, но основная интрига была в Кишиневе.

"Жители Кишинева вернули город вчерашним голосованием, разорвали этот порочный круг, который долгие годы держал наш город в плену безответственных политиков и ложной геополитики. За это поздравляю кишиневцев, они настоящие победители этих выборов", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, "есть действительно исторические моменты, которые должны принести хорошие результаты для людей и стать историческими благодаря позитивным изменениям, которые будут сделаны для молдаван".

Как Додон видит работу примэрии Кишинева

Как считает президент, голоса горожан за Кишинев обязывают Иона Чебана стать примаром всех вне зависимости от политических предпочтений.

"Обязывает его вывести из примэрии политику, геополитику, но особенно воровство, налаженное за последние годы либералами и их сообщниками, которые, к сожалению, на этих выборах стали новыми союзниками конъюнктуры блока ACUM", - отметил Додон.

Чебан: голосовал за скорейшие перемены в Кишиневе>>>

Глава республики заявил, что перед новоизбранным примаром и пропрезидентской Партией социалистов, которой принадлежит большинство мандатов в муниципальном совете, стоит четкая задача - отдать приоритет проблемам, о которых сообщают граждане: сделать дороги, навести порядок в городе, избавить его на конец от неприятных запахов и восстановить красоту молдавской столицы.

"Для этого необходимо на этой неделе создать коалицию с блоком ACUM в муниципальном совете и начать работу", - подчеркнул Додон.

По его словам, "в большинстве своем эта задача стоит и перед правительством на уровне страны, которое, к сожалению, еще не справляется должным образом и потребуется решительное вмешательство, чтобы поставить его на правильный путь, что приведет к решению проблем граждан".

Обращение Додона к коалиции ПРСМ и ACUM

Президент сообщил, что "в ближайшие дни начнем необходимые дискуссии, чтобы граждане были более уверены в правительстве, которое работает на них, чтобы прекратились эксперименты, предпринимаемые некоторыми лицами через министерства, и на должности пришли бы компетентные люди, которые бы занялись делом".

Глава республики призвал политиков, входящих в парламентское большинство, быстро преодолеть электоральные моменты и сесть за стол переговоров, чтобы найти наилучший путь сделать более эффективным работу правительства "без эмоций, без гордости, без разочарований, без политических интересов, просто с желанием сделать добро гражданам".

Какая партия получила больше всех городов во втором туре — данные ЦИК>>>

"Как президент страны буду поддерживать только такой подход коалиции, и в последующий период я буду активно участвовать в этом процессе сближения правительства с гражданами и решения проблем, которые у них есть. Предстоят дискуссии в этом смысле с ПСРМ - основной парламентской партией, а также с их партнерами по коалиции. Надеюсь, придем общий знаменатель вместе, иначе нам придется искать его без тех, кто не способен работать на людей. Время разговоров прошло, граждане ждут конкретных фактов и результатов", - заключил Додон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK