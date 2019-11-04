Санду обратилась к Чебану: что заявила молдавский премьер

Глава правительства Майя Санду прокомментировала итоги второго тура выборов примара молдавской столицы, назвав их свободными, и обратилась к президенту республики.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду подвела итоги второго тура выборов примара (мэра) Кишинева, на которых, по предварительным данным, победил социалист Ион Чебан.

Глава правительства заявила на брифинге в понедельник, что намерена работать со всеми избранными примарами, а также пригласила Андрея Нэстасе, который занял второе место, вернуться в кабмин.

В Кишиневе 3 ноября состоялся второй тур выборов примара столицы. Явка в столице составила 37,78%, хотя порога на этом этапе голосования не было. После обработки 100% протоколов больше всех голосов набрал кандидат от ПСРМ Ион Чебан - 52,39% (123 тысячи 807 голосов), а его конкурент Андрей Нэстасе от блока ACUM – 47,61% (112 тысяч 513 голосов). Примаров избирали в населенных пунктах по всей стране, но основная интрига была в Кишиневе.

"Вчера граждане избрали примара Кишинева. Благодарю все тех, кто вышел проголосовать. Голос гражданина – это сущность демократии, и мы будем уважать выбор народа. Мы благодарим Нэстасе и команду, которые много работали в этой кампании. Господин Нэстасе, просим вас вернуться в правительство, причем как можно скорее", - сказала Санду.

Она выразила надежду, что Ион Чебан помнит и будет соблюдать все обещания, которые он дал в рамках избирательной кампании.

"Мы проиграли бой, но борьба с коррупцией продолжается. Предстоит тяжелый период, в рамках которого станет понятно, если все из парламентского большинства были искренними, когда взяли на себя обязательство провести реформу юстиции. Игорь Додон должен прекратить подковерные игры, за счет которых подрывается эта реформа", - отметила премьер.

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По ее словам, она намерена продолжить борьбу за настоящую юстицию.

"Готова бороться отсюда из правительства или с улицы вместе с гражданами", - добавила Санду.

По ее мнению, самая большая победа этих выборов то, что они были свободными.

"У граждан была возможность из кого выбирать – было много кандидатов. Люди смогли свободно выбирать лидеров сообществ. Правительство будет работать со всеми избранными примарами и местными органами власти. Сейчас все должны приступить к работе", - заключила премьер.

Как создавалась коалиция

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей.

Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

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После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шор" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть двое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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