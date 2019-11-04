Додон о Республиканском совете социалистов: когда состоится заседание

Глава республики Игорь Додон заявил, что на этой неделе может состояться Республиканский совет Партии социалистов.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил Sputnik, что в понедельник будет обсуждена дата и повестка Республиканского совета Партии социалистов.

"Сегодня соберемся с коллегами и обсудим дату и повестку", - заявил Додон.

Ранее глава республики заявлял, что на этой неделе может состояться Республиканский совет Партии социалистов.

Возможно, будет поднят вопрос о будущем правящей коалиции между ПСРМ и блоком ACUM.

Дискуссии между ПСРМ и ACUM

В понедельник, 4 ноября, комментируя результаты второго тура выборов примара Кишинева, на которых по предварительным данным победил социалист Ион Чебан, Додон подчеркнул, что "необходимо на этой неделе создать коалицию с блоком ACUM в муниципальном совете и начать работу".

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Президент сообщил, что "в ближайшие дни начнутся дискуссии, чтобы граждане были более уверены в правительстве, которое работает на них, чтобы прекратились эксперименты, предпринимаемые некоторыми лицами через министерства, и на должности пришли бы компетентные люди, которые бы занялись делом". Глава республики неоднократно заявлял о необходимости кадровых изменений в составе правительства.

Додон призвал политиков, входящих в парламентское большинство, быстро преодолеть электоральные моменты и сесть за стол переговоров, чтобы найти наилучший путь для того, чтобы сделать более эффективным работу правительства "без эмоций, без гордости, без разочарований, без политических интересов, просто с желанием сделать добро гражданам".

"Как президент страны буду поддерживать только такой подход коалиции, и в последующий период я буду активно участвовать в этом процессе сближения правительства с гражданами и решения проблем, которые у них есть. Предстоят дискуссии в этом смысле с ПСРМ - основной парламентской партией, а также с их партнерами по коалиции. Надеюсь, придем общий знаменатель вместе, иначе нам придется искать его без тех, кто не способен работать на людей. Время разговоров прошло, граждане ждут конкретных фактов и результатов", - заключил Додон.

Как создавалась коалиция

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей.

Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента.

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Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шор" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть двое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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