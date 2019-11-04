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Баварская конференция

Какова главная тема на конференции по Приднестровью

© Photo: Facebook / OSCE Mission to Moldova
Политика
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Sputnik Молдова

В Баварии проходит неформальная встреча по молдо-приднестровскому конфликту. Она призвана решить те вопросы, которые стороны не смогли урегулировать на переговорах в Братиславе.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Баварии началась неформальная встреча по молдо-приднестровскому урегулированию. Стороны надеются, что им удастся подписать итоговый протокол, под которым они не смогли скрепить подписи на встрече в Братиславе в начале октября.

По словам лидера Приднестровья Вадима Красносельского, камнем преткновения на переговорах в Братиславе стал вопрос банковского взаимодействия.

"А именно - тема конвертации молдавских леев в иностранную валюту и открытия счетов приднестровских предприятий и их работы в банковском секторе Молдовы", - рассказал он.

Мост в городе Тирасполь, река Днестр
© Sputnik / Irina Leahova
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Красносельский поведал об этом журналистам сразу после встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном, которая состоялась 29 октября в резиденции главы молдавского государства.

Тогда же Додон отметил, что вместе с лидером Приднестровья обсуждали те аспекты, которые бы позволили скрепить соглашение, не подписанное в Братиславе.

"Я надеюсь, что наши переговорщики услышат Вадима Николаевича и меня. Сделаем все возможное, чтобы найти решение и подписать этот протокол", - сказал президент Молдовы.

Баварская конференция продлится два дня – 4 и 5 ноября.

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Теги:
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