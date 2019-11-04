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Ион Чебан

Чебан сделал предложение блоку ACUM: о чем заявил избранный примар Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

Ион Чебан сообщил, что, когда его утвердят в качестве примара, он приостановит свое членство в Партии социалистов.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Социалист Ион Чебан, который по предварительным результатам победил на выборах примара (мэра) Кишинева, предложил блоку ACUM создать большинство в муниципальном совете. Об это он заявил на брифинге в понедельник.

В Кишиневе 3 ноября состоялся второй тур выборов примара столицы. Явка составила 37,78%, хотя порога на этом этапе голосования не было. После обработки 100% протоколов больше всех голосов набрал кандидат от ПСРМ Ион Чебан - 52,39% (123 тысячи 807 голосов), а его конкурент Андрей Нэстасе от блока ACUM – 47,61% (112 тысяч 513 голосов). Примаров избирали в населенных пунктах по всей стране, но основная интрига была в Кишиневе.

"Чего я хочу сейчас – чтобы смогли создать большинство. Называйте как хотите - коалиция, формальное или неформальное большинство. Это большинство для Кишинева. Первый запрос, как и говорил ранее, блоку ACUM. У нас 22 мандата, у ACUM - 19. Знаю, что у нас может быть очень конкретный план по абсолютно всем проблемам, с которыми сталкивается столицы и кишиневцы. Предлагаю разделить эти обязанности", - сказал Чебан.

Как пояснил политик, то, что он предлагал ранее блоку ACUM, остается в силе.

"Готов разделить эти обязанности поровну - два вице-примара, два претора. Мы готовы изменить законодательство, чтобы у нас был председатель Совета на постоянной основе. У нас достаточно голосов в парламенте для этого", - добавил он.

Результат выборов мэра Кишинева
© Sputnik / Moldova
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По его словам, он готов сотрудничать со всеми советниками, у которых нет проблем с неподкупностью, чтобы каждый из них участвовал в модернизации Кишинева.

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"Проблемы города должны решать здесь и сейчас. У нас нет времени ждать. Семь направлений – строительство и ремонт дорог и тротуаров, завершение Генерального плана, развитие жилфонда, развитие пригородов на уровне столицы, повышение зарплат и пенсий, создание новых рабочих мест, модернизация школ и детсадов. И еще важное - предлагаю очень серьезную повестку по вопросам борьбы с коррупцией в Кишиневе", - отметил Чебан.

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Ион Чебан
© Sputnik / Miroslav Rotari
Топ основных обещаний Иона Чебана на посту примара Кишинева

Он выразил уверенность, что этого можно добиться вместе. По его словам, среди муниципальных советников есть очень много профессионалов.

"Нам нечего делить, кроме проблем, которых очень и очень много в Кишиневе, и мы должны решать их вместе. Думаю, что у нас есть возможность создать жизнеспособное большинство… Избирательная кампания завершилась, настало время заняться делом", - заявил Чебан.

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Также политик сообщил, что, когда его утвердят в качестве примара, он приостановит свое членство в Партии социалистов.

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