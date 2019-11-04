Чебан сделал предложение блоку ACUM: о чем заявил избранный примар Кишинева

Ион Чебан сообщил, что, когда его утвердят в качестве примара, он приостановит свое членство в Партии социалистов.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Социалист Ион Чебан, который по предварительным результатам победил на выборах примара (мэра) Кишинева, предложил блоку ACUM создать большинство в муниципальном совете. Об это он заявил на брифинге в понедельник.

В Кишиневе 3 ноября состоялся второй тур выборов примара столицы. Явка составила 37,78%, хотя порога на этом этапе голосования не было. После обработки 100% протоколов больше всех голосов набрал кандидат от ПСРМ Ион Чебан - 52,39% (123 тысячи 807 голосов), а его конкурент Андрей Нэстасе от блока ACUM – 47,61% (112 тысяч 513 голосов). Примаров избирали в населенных пунктах по всей стране, но основная интрига была в Кишиневе.

"Чего я хочу сейчас – чтобы смогли создать большинство. Называйте как хотите - коалиция, формальное или неформальное большинство. Это большинство для Кишинева. Первый запрос, как и говорил ранее, блоку ACUM. У нас 22 мандата, у ACUM - 19. Знаю, что у нас может быть очень конкретный план по абсолютно всем проблемам, с которыми сталкивается столицы и кишиневцы. Предлагаю разделить эти обязанности", - сказал Чебан.

Как пояснил политик, то, что он предлагал ранее блоку ACUM, остается в силе.

"Готов разделить эти обязанности поровну - два вице-примара, два претора. Мы готовы изменить законодательство, чтобы у нас был председатель Совета на постоянной основе. У нас достаточно голосов в парламенте для этого", - добавил он.

По его словам, он готов сотрудничать со всеми советниками, у которых нет проблем с неподкупностью, чтобы каждый из них участвовал в модернизации Кишинева.

Биография Ивана Чебана - кандидата в мэры Кишинева>>>

"Проблемы города должны решать здесь и сейчас. У нас нет времени ждать. Семь направлений – строительство и ремонт дорог и тротуаров, завершение Генерального плана, развитие жилфонда, развитие пригородов на уровне столицы, повышение зарплат и пенсий, создание новых рабочих мест, модернизация школ и детсадов. И еще важное - предлагаю очень серьезную повестку по вопросам борьбы с коррупцией в Кишиневе", - отметил Чебан.

Выборы мэра Кишинева как тест на прочность коалиции>>>

Он выразил уверенность, что этого можно добиться вместе. По его словам, среди муниципальных советников есть очень много профессионалов.

"Нам нечего делить, кроме проблем, которых очень и очень много в Кишиневе, и мы должны решать их вместе. Думаю, что у нас есть возможность создать жизнеспособное большинство… Избирательная кампания завершилась, настало время заняться делом", - заявил Чебан.

Игорь Додон поздравил Иона Чебана: в истории Кишинева начинается новый этап>>>

Также политик сообщил, что, когда его утвердят в качестве примара, он приостановит свое членство в Партии социалистов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK