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Дорин Чимил

ЦИК назвал партии, которые победили во втором туре выборов в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов примаров, состоявшихся в воскресенье. Не исключено, что результаты будут оспорены в судах.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Большинство мэров, избранных в воскресенье во втором туре всеобщих местных выборов, являются представителями блока ACUM, Партии социалистов и Демократической партии. Данные были оглашены на брифинге в Центральной избирательной комиссии в понедельник.

Председатель ЦИК Дорин Чимил подчеркнул, что данные предварительные, так как не исключено, что в некоторых населенных пунктах результаты голосования будут оспорены в суде.

Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какая партия получила больше всех городов во втором туре — данные ЦИК

Больше всех примаров во втором туре получил блок ACUM, кандидаты политформирования победили в 91 населенном пункте.

На втором месте по числу примаров, выигравших во втором туре, Партия социалистов - 83 победы.

На третьем месте Демократическая партия, у демократов избран 71 примар.

Победившие кандидаты, которые баллотировались во втором туре от других партий, распределились следующим образом:

Партия "Шор" - 30 примаров, ЛДПМ - 22, "Наша партия" - 14, ПКРМ - 6, Партия национального единства - 5, Движение "Союз за спасение Бессарабии" (USB) - 4, Европейская народная партия - 2, Партия Democrația Acasă - 2. По одному примару получили партии "Speranța-Надежда", Mișcarea Forța Nouă, Либеральная партия, Зеленая экологическая партия и партия Voința Poporului.

Кроме того, были избраны 49 независимых кандидатов вчера. Всего во втором туре приняли участие более 700 кандидатов. В числе победителей - 300 мужчин и 84 женщины.

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Теги:
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