Додон и Красносельский встретились на празднике народного единства в Бендерах

Об этом рассказал на своей страничке в социальной сети президент Молдовы Игорь Додон, назвав эту неформальную встречу продуктивной.

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерской крепости в праздник День народного единства прошла неформальная встреча президента Молдовы Игоря Додона с руководителем приднестровской администрации Вадимом Красносельским. Об этом сообщил на своей страничке в соцсети глава молдавского государства.

"В воскресенье, 3 ноября, посетил с семьей Бендерскую крепость – памятник архитектуры 16-го века, который я давно обещал показать своим сыновьям. Кроме того, познакомили наших жен друг с другом", - написал Додон.

Для президента и его семьи провели экскурсию по крепости.

"Я высоко оценил усилия руководства региона, которому удалось возродить этот уникальный культурно-исторический объект, привлекающий большое число туристов", - отметил он.

Глава государства охарактеризовал эту неформальную беседу как продуктивную и высказал мнение о том, что нужно регулярно проводить встречи на уровне руководства и простых граждан с обоих берегов Днестра.

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