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Андрей Нэстасе, архивное фото.

Выборы мэра Кишинева прошли - куда исчез Андрей Нэстасе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Местные выборы - 2019 (290)
33210
Sputnik Молдова

Андрей Нэстасе даже не вышел к прессе, когда стали известны предварительные итоги прошедших в воскресенье выборов генерального примара Кишинева, не появился на публике он и в понедельник.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. В воскресенье выдвиженец от политического блока ACUM Андрей Нэстасе проиграл выборы примара муниципия Кишинев, и сразу после того, как оказались известны предварительные итоги выборов, а победа Иона Чебана стала очевидной, он куда-то исчез.

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Он отказался общаться с прессой в течение всего вечера и в понедельник утром не отвечал на телефонные звонки. Как сообщили корреспонденту Sputnik Молдова люди, пожелавшие остаться неизвестными, Нэстасе даже не счел нужным поздравить Чебана с победой на выборах мэра молдавской столицы.

Между тем, на интернет-странице политической партии "Достоинство и правда" появилась информация о том, что лидер формирования Андрей Нэстасе выступит на пресс-конференции во вторник, в 9 часов утра. 
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Согласно законодательству, Нэстасе имеет право вернуться на должность вице-премьера молдавского правительства и министра внутренних дел республики. Эти посты он временно оставил на период своего участия в предвыборной кампании.

После обработки 100% протоколов с избирательных участков муниципия Кишинев Ион Чебан набрал 52,39% голосов избирателей, а его электоральный соперник заручился поддержкой 47,61% кишиневцев.

В воскресенье поздно вечером, после опубликования предварительных результатов выборов, Чебан вышел к прессе вместе с главой государства Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной, поблагодарив жителей муниципия Кишинев за оказанное ему доверие, пообещав, что в столице и ее пригородах произойдут масштабные изменения.

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Тема:
Местные выборы - 2019 (290)

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Теги:
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