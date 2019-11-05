Нэстасе о планах: иду в МВД и буду бороться с коррупцией, но сначала - в мэрию

Проигравший кандидат на пост мэра Кишинева Андрей Нэстасе рассказал о том, чем займется в ближайшее время, а также, почему он не ответил на телефонный звонок Иона Чебана.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Андрей Нэстасе нашелся. Случилось это во вторник утром, спустя сутки после того, как завершился второй тур выборов. Он устроил пресс-конференцию вместе с соратниками по партии и, безусловно, привлек внимание прессы.

Однако Иона Чебана, который выиграл выборы на пост столичного градоначальника, Нэстасе поздравил не сразу.

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Пресс-конференцию Нэстасе провел не как проигравший кандидат, а как министр МВД — про борьбу с преступностью, коррупцией, контрабандой и прочим криминалом.

Чем займется несостоявшийся мэр

"Я иду в министерство и буду продолжать реформы, буду бороться с коррупцией и контрабандой, в том числе и в Кишиневе", - рассказал о своих планах Нэстасе.

По его мнению, эта избирательная кампания охарактеризовалась манипуляциями и ложью со стороны прессы, но зла он не держит на на кого. Ни на СМИ, ни на соперника.

"Я желаю Иону Чебану успехов в реализации всего, что было им намечено в Кишиневе. Это и ликвидация неприятного запаха в городе, и решение проблем", - адресовал свое послание Нэстасе бывшему сопернику.

Он объяснил, что за история произошла с телефонными звонками от Иона Чебана. Тот, дескать, ему звонил, когда он, Нэстасе, общался по второй линии с другими собеседниками. А потом Нэстасе перезвонил Чебану, но уже последний трубку не взял.

"Як не з`їм, то понадкусую"

Прежде чем вернуться в МВД в качестве министра, Нэстасе не исключил, что в течение нескольких дней займет кресло мэра Кишинева. Это связано с тем, что по закону до мандата Чебана Андрей Настасе является столичным градоначальником.

"Я буду строго придерживаться закона", - заявил Нэстасе.

А еще он объяснил, почему хранил молчание на следующий день после выборов. Оказывается, он и по сей день размышляет о результатах голосования и о причинах, которые к ним привели. По мнению Настасе, электорат, который не пришел к избирательным кабинкам, виноват в таких итогах.

"Я сделал все хорошо, но более широкое присутствие людей на избирательных участках сделало бы наш город иным", - сказала Настасе.

Что касается коалиции в муниципальном совете, по мнению политика, она не нужна.

"Нет надобности в создании политического альянса в муниципальном совете. Люди голосовали не за эфемерные функции, а за хорошую жизнь. поэтому мы будем поддерживать проекты, которые призваны улучшить жизнь простых горожан", - пояснил он.

В чем сила, брат? В объединении!

В целом Нэстасе отвечал на вопросы избирательно и завершил пресс-конференцию радужными перспективами.

"Нам всем нужны быть объединенными, мы должны объединить проевропейские и демократические силы", - заключил Нэстасе.

Напомним, что победа, которую одержал кандидат от левых сил Ион Чебан на выборах мэра, преломила тенденцию последних лет, когда градоначальника выбирали пригороды на основе политических предпочтений. Это могло сбить с толку представителей правых сил и конкретно правого кандидата.

И сразу после того, как стали известны результаты выборов, Нэстасе на обещанном ночном брифинге не появился. Он вообще исчез. Ион Чебан сказал, что пытался позвонить Нэстасе, но тот не брал трубку.

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Кстати, Андрей Нэстасе в данный момент занимает должность мэра Кишинева. И он будет таковым, пока официально ЦИК-ом не будет признан мандат Иона Чебана. Такой юридический финт стал возможен после того, как Апелляционная палата 8 октября подтвердила законность результатов выборов 2018 года, когда победил Нэстасе. На время избирательной кампании Нэстасе от мэрства отказался. Но на промежуток между завершением кампании и до официального признания выборов "хозяином" мэрии является именно Нэстасе.

© Sputnik / Все, что нужно знать о новом мэре Кишинева

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