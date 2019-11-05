Чебан ответил на слова Нэстасе, пожелавшего ему успеха на посту мэра Кишинева

Избранный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что готов к конструктивной работе в любой форме со всеми советниками в муниципальном совете столицы.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Избранный примар Кишинева Ион Чебан поблагодарил Андрея Нэстасе за пожелания успеха в работе на посту мэра столицы.

"Благодарю господина Нэстасе за пожелания успеха в моей работе на посту генерального примара столицы, которая начнется сразу же, как только будет подтвержден мандат", - написал он в Facebook.

Ион Чебан заявил, что берет на себя полную ответственность за эффективное управление примэрией и готов к конструктивной работе в любой форме со всеми советниками в муниципальном совете Кишинева.

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Во вторник утром на пресс-конференции Андрей Нэстасе пожелал успеха избранному примару столицы и признал поражение на выборах, состоявшихся в Кишиневе в воскресенье.

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