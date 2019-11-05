13:05 05 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD17.48
  • RUB0.28
  • RON4.10
  • UAH0.70
Поиск
Ion Ceban

Чебан ответил на слова Нэстасе, пожелавшего ему успеха на посту мэра Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
26611
Sputnik Молдова

Избранный примар Кишинева Ион Чебан заявил, что готов к конструктивной работе в любой форме со всеми советниками в муниципальном совете столицы.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Избранный примар Кишинева Ион Чебан поблагодарил Андрея Нэстасе за пожелания успеха в работе на посту мэра столицы.

"Благодарю господина Нэстасе  за пожелания успеха в моей работе на посту генерального примара столицы, которая начнется сразу же, как только будет подтвержден мандат", - написал он в Facebook.

Ион Чебан заявил, что берет на себя полную ответственность за эффективное управление примэрией и готов к конструктивной работе в любой форме со всеми советниками в муниципальном совете Кишинева.

Нэстасе о планах: иду в МВД и буду бороться с коррупцией, но сначала - в мэрию>>>

Во вторник утром на пресс-конференции Андрей Нэстасе пожелал успеха избранному примару столицы и признал поражение на выборах, состоявшихся в Кишиневе в воскресенье.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Выборы мэра Кишинева прошли - куда исчез Андрей Нэстасе
Нэстасе о планах: иду в МВД и буду бороться с коррупцией, но сначала - в мэрию
Теги:
Ион Чебан


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов
Кишиневцы голосуют во втором туре местных выборов - фото
Дорога там, где захочешь. Изобретатель Алексей Гарагашьян показал свой новый вездеход
Болото - уже не проблема, дороги теперь не нужны - видео
Все, что нужно знать о новом мэре Кишинева
У мэрии Кишинева новый хозяин - Ион Чебан

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться