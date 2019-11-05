Додон недоволен ситуацией и требует перестановок в правительстве Молдовы

Глава государства Игорь Додон провел встречу с руководством фракции Партии социалистов в парламенте, в ходе которой обсудил самые острые вопросы жизни страны и ее граждан.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Отсутствие действий и результатов в социально-экономической сфере, тревожный рост преступности и значительное снижение уровня безопасности граждан, реформа юстиции и пути укрепления политической стабильности в стране. Все эти вопросы президент Молдовы Игорь Додон обсудил во вторник на встрече с руководством фракции ПСРМ в высшем законодательном органе республики.

Додон потребовал переформатирования правительства. Причина тому – недовольство граждан деятельностью молдавского кабмина. Президент указал на острую необходимость внесения изменений в состав кабинета министров

"Выразил обеспокоенность в связи с усиливающимся недовольством людей по поводу деятельности правительства", - написал Додон на своей персональной страничке в Facebook по результатам встречи.

Стороны также обсудили необходимость незамедлительного формирования коалиции с блоком ACUM в местных органах власти, включая муниципальный совет Кишинева.

"Кроме того, обсудили реформу юстиции, и я поблагодарил социалистов за поддержку ими всех проектов по сегодняшний день, побудив их продолжать демонстрировать такой конструктивный подход. В то же время мы рассмотрели все проблемы, появившиеся в этой области и ставящие под угрозу надежность реформы юстиции", - добавил президент.

По словам Додона, со стороны Венецианской комиссии поступает критика в адрес концепции реформы юстиции. Есть расхождения, которые нужно воспринимать всерьез, считает президент.

"Обратился к фракции ПСРМ с просьбой поддержать правительство с целью устранить эти расхождения и не допустить политизации реформы юстиции, ни в какой форме не следует использовать это реформу как элемента пиара или манипуляции обществом", - уточнил глава государства.

Додон уточнил, что намерен провести новые консультации на эту тему с различными категориями граждан и озвучить конкретные предложения, чтобы государственные институты стали более эффективными и занимались в приоритетном порядке решением проблем жителей страны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK