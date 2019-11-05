Политические игры: куда завели социалистов и блок ACUM выборы в Кишиневе

Ни одной политической силе не удалось получить большинство мандатов на выборах в муниципальный совет Кишинева: читайте в обзоре Sputnik о предложениях социалистов, размышлениях акумовцев и позиции членов других партий, которые прошли в мунсовет.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik, Алена Матвеева. Выборы в Кишиневе прошли, как с белых яблонь дым… И сейчас становится все интереснее наблюдать за тем, что происходит в отношениях политических игроков. Эти выборы стали своеобразной проверкой на прочность для правящей коалиции - Партии социалистов и блока ACUM (в нее входят партии PAS и DA). Впрочем, тест партнеры все еще проходят. Один из его этапов – определение сотрудничества на местном уровне, а конкретно - в Кишиневе. И тут у коллег возникли разногласия.

На выборах в местные органы власти Партия социалистов получила 22 кресла в муниципальном совете Кишинева, блок ACUM – 19, либералы – 3, демократы – 2, еще по одному - Партия "Шор", Партия национального единства, Forța Nouă и коммунисты.

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Для принятия решений в муниципальном совете необходимо располагать 26 голосами. Однако ни у одной из политических сил нет нужного числа мандатов, чтобы обеспечить себе большинство. Это означает, что они будут пытаться строить альянсы с советниками из других фракций. Каков расклад в муниципальном совете, читайте в обзоре Sputnik.

Предложения Чебана

Социалист Ион Чебан, который по предварительным результатам победил на выборах примара (мэра) молдавской столицы, предложил блоку ACUM создать большинство в муниципальном совете.

В частности, он заявил о готовности предоставить акумовцам для баланса власти два из четырех постов вице-примара, две из пяти должностей столичных преторов, а также пост председателя муниципального совета молдавской столицы.

Чебан заявил, что готов сотрудничать со всеми советниками, у которых нет проблем с неподкупностью, чтобы каждый из них участвовал в модернизации Кишинева.

"Нам нечего делить, кроме проблем, которых очень и очень много в Кишиневе, и мы должны решать их вместе. Думаю, что у нас есть возможность создать жизнеспособное большинство… Избирательная кампания завершилась, настало время заняться делом", - заявил Чебан.

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Ответ Нэстасе

По мнению одного из лидеров блока ACUM Андрея Нэстасе (глава платформы DA, который уступил во втором туре выборов примара Кишинева кресло столичного градоначальника социалисту Чебану), коалиция в муниципальном совете не нужна.

"Нет надобности в создании политического альянса в муниципальном совете. Люди голосовали не за эфемерные функции, а за хорошую жизнь. Поэтому мы будем поддерживать проекты, которые призваны улучшить жизнь простых горожан", - заявил он.

Вице-спикер парламента, который также представляет блок ACUM, Александр Слусарь отметил, что предложение социалистов не может быть принято.

"Была политическая борьба. Есть избранный примар. Он должен принять власть. То, что он обещал в рамках своей предвыборной программы, ему необходимо претворить в жизнь, надо найти источники финансирования для всех этих проектов", - сказал он.

По его словам, у блока ACUM довольно многочисленная фракция в мунсовете. "Мы поддержим все хорошие проекты. Будем предлагать альтернативные и очень хорошие инициативы для Кишинева. Будем очень активными", - подчеркнул Слусарь.

Чебан в ответ на это заявил, что признателен коллегам из блока ACUM, что они готовы поддержать в мунсовете проекты в интересах общества.

Что-то пошло не так в блоке ACUM?

В интервью одному из молдавских СМИ депутат парламента от фракции PAS, входящей в состав ACUM, Раду Мариан заявил, что Нэстасе не согласовал свою позицию с партнерами по блоку.

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"Эта позиция не была скоординирована с PAS. Наши коллеги из территориальной организации в Кишиневе обсуждают, анализируют все решения. Возможно, господин Нэстасе сделал заявление от платформы "DA", – сказал Мариан.

Киртоакэ всегда готов

Экс-примар Кишинева, управлявший столицей в течение 10 лет, лидер Либеральной партии Молдовы Дорин Киртоакэ уже успел высказаться по поводу будущих отношений фракции руководимого им политформирования в муниципальном совете.

"В муниципальном совете мы готовы сформировать коалицию, возможно и миноритарную, с блоком ACUM, если они захотят", - сказал Киртоакэ.

И тут, конечно, ключевое слово – "если", учитывая весьма сомнительное примарство Киртоакэ и наличие у него за пазухой сразу нескольких уголовных дел… Такой союз не принесет ACUM заветных голосов большинства, даже если к нему примкнет унионистки настроенный советник от Партии национального единства.

Зачем в мунсовете Кишинева коалиция?

Демократ Владимир Чеботарь, который баллотировался на пост столичного градоначальника, считает, что коалиция в муниципальном совете не нужна.

"Если мы говорим об этом, то возвращаемся к политизации проблем Кишинева", - заявил Чеботарь в эфире радиостудии Sputnik.

Еще не определились

Партия "Шор" не приняла решение о деятельности двух советников, представляющих политформирование в мунсовете Кишинева.

"На данный момент у нас нет решения в этом смысле. Примем его в рамках центрального постоянного бюро политической Партии "Шор" с лидером партии Иланом Шором. После этого мы выступим с дополнительными комментариями", - заявила в эфире радиостудии Sputnik замглавы политформирования Марина Таубер.

По ее словам, однозначно, что оба советника будут представлять в мунсовете проекты партии.

"Мы не думали над тем, кого поддержим или с кем сформируем коалицию, но хочу сказать, что у представителей Партии "Шор" есть четкая повестка и они будут ей следовать", - добавила Таубер.

Молдавская политика - дело тонкое

Политика – это искусство по поиску компромисса, считает политолог Павел Мидриган. "У нас для некоторых сформировать коалицию – большая проблема. Это демонстрирует, что у них нет достаточной политической зрелости", - заявил он в интервью Sputnik.

Собеседник напомнил, что ни одной из фракций не хватает голосов для принятия решений в мунсовете. "Но их всех выбрали граждане. Для чего? Чтобы они работали. А как вы намерены работать, если для принятия любого решения необходимо хотя бы 26 голосов? Как вы представляете голосование и решение проблем?", - сказал он.

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Мидриган отметил, что на первом этапе в мунсовете необходимо сформировать руководство Кишинева.

"У руля муниципия стоит не только примар, но и вице-примары, преторы, главы управлений и так далее. Вот для этого, в первую очередь, нужно большинство – чтобы разделить власть", - отметил эксперт.

Социолог Ян Лисневский считает, что в сложившейся ситуации интересно было бы услышать позицию второго лидера ACUM Майи Санду на предложение социалистов блоку в мунсовете.

"Нужно послушать заявление Майи Санду, чтобы было понятно, как обстоят дела в самом блоке", - заявил Лисневский.

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