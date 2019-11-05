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Примэрия Кишинева

Политические игры: куда завели социалистов и блок ACUM выборы в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

Ни одной политической силе не удалось получить большинство мандатов на выборах в муниципальный совет Кишинева: читайте в обзоре Sputnik о предложениях социалистов, размышлениях акумовцев и позиции членов других партий, которые прошли в мунсовет.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik, Алена Матвеева. Выборы в Кишиневе прошли, как с белых яблонь дым… И сейчас становится все интереснее наблюдать за тем, что происходит в отношениях политических игроков. Эти выборы стали своеобразной проверкой на прочность для правящей коалиции - Партии социалистов и блока ACUM (в нее входят партии PAS и DA). Впрочем, тест партнеры все еще проходят. Один из его этапов – определение сотрудничества на местном уровне, а конкретно - в Кишиневе. И тут у коллег возникли разногласия.

Правительство РМ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На выборах в местные органы власти Партия социалистов получила 22 кресла в муниципальном совете Кишинева, блок ACUM – 19, либералы – 3, демократы – 2, еще по одному - Партия "Шор", Партия национального единства, Forța Nouă и коммунисты.

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Для принятия решений в муниципальном совете необходимо располагать 26 голосами. Однако ни у одной из политических сил нет нужного числа мандатов, чтобы обеспечить себе большинство. Это означает, что они будут пытаться строить альянсы с советниками из других фракций. Каков расклад в муниципальном совете, читайте в обзоре Sputnik.

Предложения Чебана

Социалист Ион Чебан, который по предварительным результатам победил на выборах примара (мэра) молдавской столицы, предложил блоку ACUM создать большинство в муниципальном совете.

Ион Чебан
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В частности, он заявил о готовности предоставить акумовцам для баланса власти два из четырех постов вице-примара, две из пяти должностей столичных преторов, а также пост председателя муниципального совета молдавской столицы.

Чебан заявил, что готов сотрудничать со всеми советниками, у которых нет проблем с неподкупностью, чтобы каждый из них участвовал в модернизации Кишинева.

"Нам нечего делить, кроме проблем, которых очень и очень много в Кишиневе, и мы должны решать их вместе. Думаю, что у нас есть возможность создать жизнеспособное большинство… Избирательная кампания завершилась, настало время заняться делом", - заявил Чебан.

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Ответ Нэстасе

По мнению одного из лидеров блока ACUM Андрея Нэстасе (глава платформы DA, который уступил во втором туре выборов примара Кишинева кресло столичного градоначальника социалисту Чебану), коалиция в муниципальном совете не нужна.

"Нет надобности в создании политического альянса в муниципальном совете. Люди голосовали не за эфемерные функции, а за хорошую жизнь. Поэтому мы будем поддерживать проекты, которые призваны улучшить жизнь простых горожан", - заявил он.

Вице-спикер парламента, который также представляет блок ACUM, Александр Слусарь отметил, что предложение социалистов не может быть принято.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Была политическая борьба. Есть избранный примар. Он должен принять власть. То, что он обещал в рамках своей предвыборной программы, ему необходимо претворить в жизнь, надо найти источники финансирования для всех этих проектов", - сказал он.

По его словам, у блока ACUM довольно многочисленная фракция в мунсовете. "Мы поддержим все хорошие проекты. Будем предлагать альтернативные и очень хорошие инициативы для Кишинева. Будем очень активными", - подчеркнул Слусарь.

Чебан в ответ на это заявил, что признателен коллегам из блока ACUM, что они готовы поддержать в мунсовете проекты в интересах общества.

Что-то пошло не так в блоке ACUM?

В интервью одному из молдавских СМИ депутат парламента от фракции PAS, входящей в состав ACUM, Раду Мариан заявил, что Нэстасе не согласовал свою позицию с партнерами по блоку.

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"Эта позиция не была скоординирована с PAS. Наши коллеги из территориальной организации в Кишиневе обсуждают, анализируют все решения. Возможно, господин Нэстасе сделал заявление от платформы "DA", – сказал Мариан.

Киртоакэ всегда готов

Экс-примар Кишинева, управлявший столицей в течение 10 лет, лидер Либеральной партии Молдовы Дорин Киртоакэ уже успел высказаться по поводу будущих отношений фракции руководимого им политформирования в муниципальном совете.

Правосудие, иллюстративное фото.
© Depositphotos/ JanPietruszka
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"В муниципальном совете мы готовы сформировать коалицию, возможно и миноритарную, с блоком ACUM, если они захотят", - сказал Киртоакэ.

И тут, конечно, ключевое слово – "если", учитывая весьма сомнительное примарство Киртоакэ и наличие у него за пазухой сразу нескольких уголовных дел… Такой союз не принесет ACUM заветных голосов большинства, даже если к нему примкнет унионистки настроенный советник от Партии национального единства.

Зачем в мунсовете Кишинева коалиция?

Демократ Владимир Чеботарь, который баллотировался на пост столичного градоначальника, считает, что коалиция в муниципальном совете не нужна.

"Если мы говорим об этом, то возвращаемся к политизации проблем Кишинева", - заявил Чеботарь в эфире радиостудии Sputnik.

Еще не определились

Партия "Шор" не приняла решение о деятельности двух советников, представляющих политформирование в мунсовете Кишинева.

"На данный момент у нас нет решения в этом смысле. Примем его в рамках центрального постоянного бюро политической Партии "Шор" с лидером партии Иланом Шором. После этого мы выступим с дополнительными комментариями", - заявила в эфире радиостудии Sputnik замглавы политформирования Марина Таубер.

Дорин Чимил
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По ее словам, однозначно, что оба советника будут представлять в мунсовете проекты партии.

"Мы не думали над тем, кого поддержим или с кем сформируем коалицию, но хочу сказать, что у представителей Партии "Шор" есть четкая повестка и они будут ей следовать", - добавила Таубер.

Молдавская политика - дело тонкое

Политика – это искусство по поиску компромисса, считает политолог Павел Мидриган. "У нас для некоторых сформировать коалицию – большая проблема. Это демонстрирует, что у них нет достаточной политической зрелости", - заявил он в интервью Sputnik.

Собеседник напомнил, что ни одной из фракций не хватает голосов для принятия решений в мунсовете. "Но их всех выбрали граждане. Для чего? Чтобы они работали. А как вы намерены работать, если для принятия любого решения необходимо хотя бы 26 голосов? Как вы представляете голосование и решение проблем?", - сказал он.

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Мидриган отметил, что на первом этапе в мунсовете необходимо сформировать руководство Кишинева.

"У руля муниципия стоит не только примар, но и вице-примары, преторы, главы управлений и так далее. Вот для этого, в первую очередь, нужно большинство – чтобы разделить власть", - отметил эксперт.

Социолог Ян Лисневский считает, что в сложившейся ситуации интересно было бы услышать позицию второго лидера ACUM Майи Санду на предложение социалистов блоку в мунсовете.

"Нужно послушать заявление Майи Санду, чтобы было понятно, как обстоят дела в самом блоке", - заявил Лисневский.

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