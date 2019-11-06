Додон и Влах обсудили законопроекты, касающиеся Гагаузии

Глава республики и башкан Гагаузии обсудили программу намеченного на 23 декабря празднования 25-летия со дня принятия Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)".

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах обсудили перспективы принятия парламентом республики пакета законопроектов, направленных на гармонизацию правовых актов автономии с национальным законодательством.

"Обсудили текущую социально-экономическую повестку в регионе. Рассмотрели также перспективы принятия парламентом Республики Молдова пакета законопроектов, направленных на гармонизацию правовых актов автономии с национальным законодательством", - написал Додон в Facebook.

По его словам, обсудили программу намеченного на 23 декабря празднования 25-летия со дня принятия Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)". Мероприятие пройдет под патронатом президента Молдовы.

"В завершение встречи госпожа Влах пригласила меня на Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019, который пройдет в регионе 8-9 ноября с участием 400 представителей отечественного и международного бизнеса из 13 стран мира, и на День гагаузского вина 10 ноября", - заключил Додон.

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Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдовы, которое создано из населенных пунктов, где более 50% жителей составляли гагаузы, или где большинство жителей на референдумах добровольно соглашались войти в автономию.

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