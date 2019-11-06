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Президент Молдовы Игорь Додон и Ирина Влах

Додон и Влах обсудили законопроекты, касающиеся Гагаузии

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Sputnik Молдова

Глава республики и башкан Гагаузии обсудили программу намеченного на 23 декабря празднования 25-летия со дня принятия Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)".

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах обсудили перспективы принятия парламентом республики пакета законопроектов, направленных на гармонизацию правовых актов автономии с национальным законодательством.

"Обсудили текущую социально-экономическую повестку в регионе. Рассмотрели также перспективы принятия парламентом Республики Молдова пакета законопроектов, направленных на гармонизацию правовых актов автономии с национальным законодательством", - написал Додон в Facebook.

По его словам, обсудили программу намеченного на 23 декабря празднования 25-летия со дня принятия Закона "Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)". Мероприятие пройдет под патронатом президента Молдовы.

Флаг Республики Молдова и Гагаузии
© Sputnik / Osmatesco
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"В завершение встречи госпожа Влах пригласила меня на Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019, который пройдет в регионе 8-9 ноября с участием 400 представителей отечественного и международного бизнеса из 13 стран мира, и на День гагаузского вина 10 ноября", - заключил Додон.

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Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдовы, которое создано из населенных пунктов, где более 50% жителей составляли гагаузы, или где большинство жителей на референдумах добровольно соглашались войти в автономию.

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