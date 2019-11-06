В ПСРМ настаивают на отставке одного из министров правительства Санду

С таким заявлением выступил депутат-социалист Василий Боля после того, как министр юстиции Олеся Стамате отказалась утверждать список кандидатов на должность генпрокурора Молдовы.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Фракция Партии социалистов в парламенте Молдовы потребовала отставки министра юстиции Олеси Стамате. С соответствующим заявлением от имени фракции выступил депутат-социалист Василий Боля. Депутаты от ПСРМ требуют от коллег по коалиции, у блока ACUM, выдвинуть другого кандидата на должность главы Минюста.

"Нам остается констатировать, что политический фактор, который присутствовал в работе комиссии, полностью дискредитирует реформу юстиции, ставит под знак вопроса независимость решений комиссии по отбору кандидатов. Непрофессиональные решения не позволяют нормально провести реформу юстиции", - уточнил Боля.

По словам парламентария, при таком развитии событий министр юстиции Олеся Стамате должна добровольно подать в отставку.

В свою очередь депутат от ПСРМ Григорий Новак заявил, что поправки в Закон о прокуратуре, согласно которым было решено создать комиссию по отбору кандидатов на должность генпрокурора, явились вынужденной мерой.

"Мы никоим образом не вмешивались в этот конкурс. Им (депутатам блока ACUM - ред.) удалось с нашей помощью изменить закон, они решали, кто войдет в комиссию по отбору кандидатов. А сейчас выходит так, что, если в нем не победит кандидат от блока ACUM, конкурс надо аннулировать. Это уже переходит все границы", - заявил Новак.

В то же время Майя Санду в начале заседания кабинета министров заявила, что правительство берет на себя всю полноту ответственности за определение кандидатуры генпрокурора Молдовы.

Ранее министр юстиции заявила на брифинге, что результаты конкурса по отбору кандидатов на замещение должности генерального прокурора будут отменены.

На ход конкурса было оказано влияние, что сказалось на результате, считает министр юстиции Олеся Стамате.

"В качестве министра юстиции и члена комиссии я не могу предложить этот список кандидатов Высшему совету прокуроров. Политическую ответственность за реформу юстиции несет правительство, а генеральный прокурор – это ключевая фигура, которая обеспечивает нормальное функционирование правосудия. Я издам указ об аннулировании результатов конкурса", - уточнила Стамате.

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