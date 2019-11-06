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Майя Санду

Социалисты ответили Санду на изменения в процедуре избрания генпрокурора

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

В ПСРМ считают, что Майя Санду нарушает соглашение, подписанное правящим большинством, где четко указывалось, что при реформе правосудия избрание генерального прокурора будет проводиться на основе конкурса комиссией, а не одним из политиков.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) выступила против назначения генерального прокурора по политическим критериям.

"ПСРМ приняла к сведению намерение премьера Майи Санду лично назначить генпрокурора. Это означает, что будущий руководитель Генеральной прокуратуры будет назначен главой политической партии, в зависимости от ее личных или политических возможностей. Такая инициатива политического подчинения Генеральной прокуратуры неприемлема в стране, где предпринимаются интенсивные усилия по реформированию системы правосудия", - отмечено в пресс-релизе политформирования.

Дом Правительства
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Социалисты считают, что по инициативе лидера партии PAS (входит вместе с платформой DA в блок ACUM) Майи Санду, "реальная причина, которая привела к отмене конкурса на право занятия должности генерального прокурора, очевидна - это тот факт, что конкурс не выиграло определенное лицо, которое теперь будет поставлено во главе Генеральной прокуратуры по политическим соображениям".

"Инициатива лидера PAS грубо нарушает документ, подписанный блоком ACUM и ПСРМ (правящее большинство - ред.), где четко указывалось, что при реформе правосудия избрание генерального прокурора будет проводиться на основе конкурса комиссией, а не одним из политиков. Стороны, подписавшие соглашение о внесении поправок в это положение, не обсуждали никаких иных вариантов", - отметили в ПСРМ.

Как подчеркнули в Партии социалистов, "на деле премьер-министр Майя Санду придерживается подхода, который противоречит всем ее предыдущим заявлениям и действиям".

Заседание правительства, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Причем, как нам кажется, она знает, что у этого подхода нет никаких шансов получить поддержку парламента. Поэтому нельзя исключать, что на самом деле лидер PAS пытается умышленно спровоцировать падение правительства, все еще находясь во власти эмоций, вызванных провалом на выборах в Кишиневе, и проявляя свою неспособность эффективно управлять исполнительной властью и приносить результаты населению", - заявили в ПСРМ.

Там отметили, что выступают "категорически против инициатив со стороны любого политика попытаться назначить нового генерального прокурора по политическим критериям и осуждают эту попытку политически подчинить себе этот институт". 

"В ближайшее время будут созваны заседания парламентской фракции и Республиканского совета ПСРМ, где примут соответствующие решения", - добавили в политформировании.

Все о скандале вокруг избрания генерального прокурора Молдовы можно узнать здесь.

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