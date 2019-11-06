Снова не договорились: конференция в Баварии не оправдала ожиданий Приднестровья

Приднестровская сторона призвала международных партнеров и посредников включиться в работу по поиску компромисса по ряду актуальных вопросов.

ТИРАСПОЛЬ, 6 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. По ряду вопросов стороны приднестровского урегулирования не пришли к компромиссу на прошедшей в Баварии неформальной конференции по мерам укрепления доверия между Кишиневом и Тирасполем. Приднестровская сторона обратилась к международным партнерам и посредникам за помощью.

Нерешенные вопросы

"На данном этапе ни одно из предложений Приднестровья по острой проблеме водительских удостоверений, используемых гражданами региона для участия в международном дорожном движении, не было принято молдавской стороной", - отметили в пресс-службе МИД Приднестровья.

Еще одна тема, по которой так и не случилось ожидаемого Приднестровьем диалога, затрагивает интересы приднестровских компаний, предоставляющих услуги по международным коммерческим перевозкам.

Приднестровская сторона повторно презентовала проект протокольного решения, подписание и реализация которого, по ее мнению, позволили бы обеспечить регистрацию в соответствующих пунктах также приднестровских автобусов и грузовиков, используемых для международных коммерческих перевозок.

"Было решено продолжить дискуссии на уровне профильных экспертных групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства с привлечением всех необходимых специалистов", - отметили в МИД.

Удачные моменты конференции

В Баварии все же наметились и подвижки в решении некоторых вопросов. С учетом итогов встречи президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского в Голерканах 29 октября состоялся конструктивный обмен мнениями по проблеме уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц сторон.

"Молдавская сторона проинформировала о прогрессе в решении этого долгосрочного вопроса и о ближайших планах по этой проблеме. Представители Приднестровья подтвердили готовность на взаимной основе прекращать производство по уголовным делам, ранее возбужденным в отношении должностных лиц РМ", - подчеркнули в МИД.

В Баварии также состоялась плодотворная дискуссия относительно ускорения реализации проекта троллейбусного маршрута из города Бендеры через Варницу в микрорайон "Северный". Уполномоченные представители Европейского союза подтвердили готовность финансировать реализацию этой инициативы.

Неформальная конференция по мерам укрепления доверия между Кишиневом и Тирасполем, состоявшаяся в Баварии, проходила при поддержке Федерального Министерства иностранных дел Германии.

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