Додон о скандале с кандидатом в генпрокуры и возможном распаде коалиции

Глава государства Игорь Додон, выступая в эфире одного из частных телеканалов, дал оценку событиям, происходящим вокруг процедуры выдвижения кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон оценил отмену результатов конкурса на выдвижение кандидатур на должность генерального прокурора Молдовы, как политическое шоу. Глава государства заявил, что и другие публичные конкурсы, проводимые правительством республики, были несерьезными и политически мотивированными коллегами социалистов по коалиции – выдвиженцами блока ACUM.

"Все в работе комиссии было правильно. Почему они отменили этот конкурс? Выбрали двоих кандидатов в результате, но они кому-то не понравились. Конкурс аннулировали по политическим критериям. Нельзя менять правила игры уже по ходу. Сейчас все происходит так, как было при Плахотнюке. У вас (блока ACUM – ред.) было большинство в этой комиссии, выбрали кандидатов, они вам не понравились, отменили конкурс. Это – издевательство", - заявил Додон. © Sputnik / Miroslav Rotari Судебный скандал набирает обороты: Додон, Санду и Стамате сделали заявления

Комиссия по отбору кандидатов изначально проводила отбор претендентов, имея решающее мнение кабинета министров по этой процедуре, поскольку 5 из 6 кандидатур предложило именно правительство страны.

"Критикуя прошлый режим, сейчас поступают так же. Лидер партии "Действие и солидарность" настаивает на том, чтобы она выдвигала кандидатов на пост генпрокурора", - уточнил президент.

Распадется ли коалиция в парламенте

Глава государства сделает все, чтобы в стране сохранялась стабильность. Люди ждут от новой коалиции результатов по всем направлением - по строительству дорог, по выплатам и повышению зарплат и пенсий, по деолигархизации, уточнил Додон.

"После того, как правительство взяло на себя ответственность за назначение генерального прокурора, есть несколько сценариев развития событий. Первый – кабмин предлагает парламенту законопроект о возможности выдвижения кандидатов на пост генпрокурора премьер-министром, депутаты его не принимают, правительство уходит в отставку", - сказал Додон.

Президент назвал такое решение кабмина и премьера Майи Санду настораживающим, поскольку премьер не обсудила столь серьезный политический шаг внутри правящей коалиции.

"Санду могла обсудить этот вопрос в рамках коалиции, в парламенте, с президентом. Сейчас получается, что изменение процедуры выдвижения кандидатов в генпрокуроры идет вразрез с Конституцией. Социалисты не могут пойти на это. Не исключено, что при таких условиях правительство может уйти в отставку", - заявил президент.

Глава государства добавил, что намерен в четверг и пятницу встретиться с послами, аккредитованными в нашей стране, и обсудить внутреннюю политическую ситуацию в республике. Президент сообщит дипломатам, что падение правительства и проведение досрочных парламентских выборов тоже может стать реальным. Однако Додон уточнил, что сделает все возможное, чтобы сохранить стабильность в Молдове и не допустить подобного сценария развития событий.

Позиция ПСРМ

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) выступила против назначения генерального прокурора по политическим критериям.

"ПСРМ приняла к сведению намерение премьера Майи Санду лично назначить генпрокурора. Это означает, что будущий руководитель Генеральной прокуратуры будет назначен главой политической партии, в зависимости от ее личных или политических возможностей. Такая инициатива политического подчинения Генеральной прокуратуры неприемлема в стране, где предпринимаются интенсивные усилия по реформированию системы правосудия", - отмечено в пресс-релизе политформирования.

Социалисты считают, что по инициативе лидера партии PAS (входит вместе с платформой DA в блок ACUM) Майи Санду, "реальная причина, которая привела к отмене конкурса на право занятия должности генерального прокурора, очевидна - это тот факт, что конкурс не выиграло определенное лицо, которое теперь будет поставлено во главе Генеральной прокуратуры по политическим соображениям".

"Инициатива лидера PAS грубо нарушает документ, подписанный блоком ACUM и ПСРМ (правящее большинство - ред.), где четко указывалось, что при реформе правосудия избрание генерального прокурора будет проводиться на основе конкурса комиссией, а не одним из политиков. Стороны, подписавшие соглашение о внесении поправок в это положение, не обсуждали никаких иных вариантов", - отметили в ПСРМ.

Как подчеркнули в Партии социалистов, "на деле премьер-министр Майя Санду придерживается подхода, который противоречит всем ее предыдущим заявлениям и действиям".

"Причем, как нам кажется, она знает, что у этого подхода нет никаких шансов получить поддержку парламента. Поэтому нельзя исключать, что на самом деле лидер PAS пытается умышленно спровоцировать падение правительства, все еще находясь во власти эмоций, вызванных провалом на выборах в Кишиневе, и проявляя свою неспособность эффективно управлять исполнительной властью и приносить результаты населению", - заявили в ПСРМ.

Там отметили, что выступают "категорически против инициатив со стороны любого политика попытаться назначить нового генерального прокурора по политическим критериям и осуждают эту попытку политически подчинить себе этот институт".

"В ближайшее время будут созваны заседания парламентской фракции и Республиканского совета ПСРМ, где примут соответствующие решения", - добавили в политформировании.

Все о скандале вокруг избрания генерального прокурора Молдовы можно узнать здесь.

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