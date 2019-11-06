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Майя Санду

Санду об отставке правительства - будет интересная дискуссия в парламенте

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

Фракция ДПМ в парламенте выдвинула вотум недоверия правительству во главе с Майей Санду, сама премьер-министр заявила, что в высшем законодательном органе страны будут интересные дискуссии на эту тему.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. После заседания кабинета министров Майя Санду рассказала о том, будут ли в стране досрочные выборы, комментируя инициативу депутатов от фракции ДПМ в парламенте Молдовы о вынесении вотума недоверия кабмину.

"У нас будут интересные дебаты в парламенте на эту тему, мы посмотрим, кто больше боится правдивой юстиции", - уточнила Санду. 
Дом Правительства
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Затронула чиновница и изменения, которые могут произойти в коалиции ПСРМ-ACUM после того, как были внесены поправки в закон о прокуратуре. 

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация в следующие несколько дней", - отметила Санду, комментируя обвинения в непрофессионализме в адрес некоторых министров, возглавляемого ею кабинета, в частности, министра юстиции Олеси Стамате.

"Это правительство - одно из самых лучших, которое когда-либо было в стране, и нам предстоит очищать республику от скверны. Я следила за деятельностью кабминов на протяжении длительного времени, хочу отметить, что ни одно из правительств не навредило так сильно стране, как это произошло, когда кабмин возглавляли ставленники от ДПМ", - заявила Санду.

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Теги:
позиция, мнение, отставка, правительство, Санду


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