Когда Кишинев готов предоставить лицензию приднестровскому оператору связи

О сроках выдачи необходимой для вещания лицензии, а также о ситуации в переговорном процессе рассказал лидер Приднестровья во время своего визита в Москву.

ТИРАСПОЛЬ, 6 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Кишинев намерен закрыть вопрос по выдаче лицензии приднестровскому оператору связи до 1 марта 2020 года. Об этом рассказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский в интервью "Парламентской газеты", состоявшейся в рамках его визита в российскую столицу.

"Кишинев выдавал частоту, на которой работал приднестровский оператор, молдавской телекоммуникационной компании. Приднестровье готово выложить денежные средства за лицензию и пользоваться частотой", - объяснил он.

Красносельский рассказал, что есть позитивные сдвиги по закрытию уголовных дел на ряд должностных служащих с обоих берегов Днестра.

"Кишинев вроде бы закрыл 12 уголовных дел и готов закрыть еще 26, всего – 38. В 2017 году в одностороннем порядке мы также прекратили уголовные дела в отношении более десятка фигурантов. До этого за всю историю этого процесса ни одного не было закрыто", – сказал он.

Он напомнил, что в Братиславе в октябре прошла встреча в международном формате "5+2" без подписания итогового документа. В Баварии на неформальной конференции, состоявшейся на днях, также не смогли найти консенсуса по некоторым вопросам. Это и проблема закрытия банковских счетов приднестровских предприятий, и невозможность перемещения с приднестровскими водительскими документами за пределами региона

"Главное – движение вперед и на встречу друг к другу, компромиссность в интересах людей, проживающих по обе стороны Днестра. Решения должны приниматься ради людей", - отметил он.

Красносельский подчеркнул, что важно не только подписывать договоренности, но и доводить их до реального применения, чтобы принимаемые нормы были удобны для людей.

По его мнению, надо наращивать работу экспертных групп по разным проблемным вопросам, количество встреч которых за последний год существенно сократилось. В 2018-ом году их проводилось 85, в 2019-ом – всего 20.

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