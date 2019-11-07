Когда Кишинев готов предоставить лицензию приднестровскому оператору связи

ТИРАСПОЛЬ, 6 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Кишинев намерен закрыть вопрос по выдаче лицензии приднестровскому оператору связи до 1 марта 2020 года. Об этом рассказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский в интервью "Парламентской газеты", состоявшейся в рамках его визита в российскую столицу.
"Кишинев выдавал частоту, на которой работал приднестровский оператор, молдавской телекоммуникационной компании. Приднестровье готово выложить денежные средства за лицензию и пользоваться частотой", - объяснил он.
Красносельский рассказал, что есть позитивные сдвиги по закрытию уголовных дел на ряд должностных служащих с обоих берегов Днестра.
"Кишинев вроде бы закрыл 12 уголовных дел и готов закрыть еще 26, всего – 38. В 2017 году в одностороннем порядке мы также прекратили уголовные дела в отношении более десятка фигурантов. До этого за всю историю этого процесса ни одного не было закрыто", – сказал он.
Он напомнил, что в Братиславе в октябре прошла встреча в международном формате "5+2" без подписания итогового документа. В Баварии на неформальной конференции, состоявшейся на днях, также не смогли найти консенсуса по некоторым вопросам. Это и проблема закрытия банковских счетов приднестровских предприятий, и невозможность перемещения с приднестровскими водительскими документами за пределами региона
"Главное – движение вперед и на встречу друг к другу, компромиссность в интересах людей, проживающих по обе стороны Днестра. Решения должны приниматься ради людей", - отметил он.
По его мнению, надо наращивать работу экспертных групп по разным проблемным вопросам, количество встреч которых за последний год существенно сократилось. В 2018-ом году их проводилось 85, в 2019-ом – всего 20.
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