Генпрокурор раздора, или что будет с союзом социалистов и блока ACUM

Чем закончится "мыльная опера" с избранием генерального прокурора – вотумом недоверия правительству, досрочными парламентскими выборами, или все-таки партнерам по коалиции удастся договориться, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Процедура избрания генерального прокурора Молдовы стала новым витком кризиса в отношениях правящей коалиции – Партии социалистов (ПСРМ) и блока ACUM (в него входят партии PAS и DA).

Этот спор может поставить под угрозу существование данного политического союза.

Сериал с избранием генпрокурора

Конкурс по избранию генпрокурора, кажется, длится уже целую вечность и стал походить на мыльную оперу типа "Санта-Барбары". Что было в предыдущих сериях? В сентябре подобный отбор, начатый Высшим советом прокуроров, отменили, и по инициативе правительства той же Майи Санду парламентское большинство внесло поправки в Закон о прокуратуре и изменило процедуру избрания главы Генеральной прокуратуры. Именно министр юстиции Олеся Стамате сформировала спецкомиссию из "проверенных экспертов", в состав которой вошла сама, а 6 ноября лично объявила об аннулировании результатов предварительного отбора кандидатов на пост генпрокурора.

В этот же день правительство в спешке приняло новые (!) поправки в Закон о прокуратуре - предварительным отбором вместо спецкомиссии Минюста будет заниматься премьер. При этом кабмин и глава правительства Майя Санду объявили, что берут на себя ответственность за эти изменения перед парламентом.

Ответ социалистов

Партнеры блока ACUM по коалиции не заставили себя долго ждать с ответом на предпринятый премьером (лидером партии PAS) Санду шаг.

Более того, социалисты считают, что премьер знает: у этого решения нет никаких шансов получить поддержку парламента.

"Поэтому нельзя исключать, что на самом деле лидер PAS пытается умышленно спровоцировать падение правительства, все еще находясь во власти эмоций, вызванных провалом на выборах в Кишиневе, и проявляя свою неспособность эффективно управлять исполнительной властью и приносить результаты населению", - заявили в ПСРМ.

В четверг депутаты-социалисты соберутся на заседание, в пятницу состоится Республиканский совет ПСРМ, где предстоит решить останется ли этот альянс. Об этом заявил представитель фракции Григоре Новак в комментарии Sputnik.

В ПСРМ настаивают на отставке одного из министров правительства Санду>>>

Позиция премьера

В комментарии корреспонденту Sputnik Санду заявила, если правительство отправят в отставку в ближайшие дни, то будет четко видно, кто действительно выступает за реформу правосудия, а у кого нет таких намерений.

"Мы готовы предстать в парламенте в рамках обсуждения вотума недоверия, где можно будет адресовать вопросы всем членам правительства, получить на них ответы и принять решение, которое они считают правильным", - сказала премьер.

По ее мнению, некоторым "персонажам не нравится процесс чистки" в системе.

"Не уверена, что социалисты не поддержат вотум недоверия, который выразили демократы. Когда вотум будем обсужден, мы увидим, кто боится настоящего правосудия", - сказала Санду.

Что ждет коалицию?

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что после того, как правительство взяло на себя ответственность за назначение генерального прокурора, есть несколько сценариев развития событий.

"Первый - кабмин предлагает парламенту законопроект о возможности выдвижения кандидатов на пост генпрокурора премьер-министром, депутаты его не принимают, правительство уходит в отставку ", - сказал Додон.

Глава республики назвал такое решение кабмина и премьера Санду настораживающим, поскольку глава правительства не обсудила столь серьезный политический шаг внутри правящей коалиции. По его словам, премьер могла обсудить этот вопрос в рамках коалиции, в парламенте, с президентом.

По его словам, самое хорошее решение для преодоления кризисной ситуации заключается в том, "чтобы Майя Санду отозвала принятие ответственности и отозвала с поста министра юстиции Олесю Стамате".

"Майя Санду может предложить нового кандидата на пост министра юстиции, а я подпишу указ. Тогда может быть организован новый конкурс по предварительному отбору генерального прокурора", - пояснил Додон.

Консультации с иностранными дипломатами

В молдавской политике стало уже какой-то традицией проводить консультации с послами, аккредитованными в Молдове, если возникают какие-то вопросы.

В среду вечером в здании правительства республики были замечены посол США Дерек Хоган и глава дипмиссии ЕС Петер Михалко.

"Послы США и ЕС услышали заявления, которые я сделала, и пришли узнать из первых уст о инициативе правительства. Они выступают за дальнейшее сохранение альянса", - прокомментировала визит иностранных дипломатов в правительство Санду.

Додон сообщил, что намерен провести встречу с послами, аккредитованными в Молдове, в четверг, в 13.00, и обсудить внутреннюю политическую ситуацию в республике.

"Хочу проинформировать, что есть риск падения правительства, что есть риск досрочных парламентских выборов. Но я не хочу досрочных выборов", - сказал президент.

Однако глава республики уточнил, что сделает все возможное, чтобы сохранить стабильность в Молдове и не допустить подобного сценария развития событий.

Шаг премьера – что это было?

Бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский заявил Sputnik, что намерение премьера взять на себя ответственность за назначение прокурора неконституционно, так как подобный шаг правительство принимает в экстренных ситуациях, а на данный момент повода для этого нет.

"Если кто-то оспорит это решение правительства взять на себя ответственность, тогда, конечно, оно будет объявлено неконституционным. Этот шаг можно интерпретировать как превышение служебных полномочий", - сказал собеседник.

По его словам, сложно предполагать, сколько дней осталось правительству Санду.

"Считаю, что решение взять на себя ответственность и отменить конкурс - это либо политическая ошибка, либо хорошо продуманный жест", - считает Павловский.

Как правительство Санду может рухнуть?

Депутат от блока ACUM Сергей Литвиненко отметил, что ближайшие несколько дней станут решающими для нынешнего правительства.

"Если в течение трех дней в парламенте не будет зарегистрирован вотум недоверия, то проект станет законом и вступит в силу. Если будет зарегистрирован вотум недоверия, то его нужно обсудить в парламенте в срочном порядке. Если вотум поддержат минимум 51 депутат, то правительство падет", - отметил депутат.

С кем готовы вести переговоры демократы?

Депутат от оппозиционной Демпартии Сергей Сырбу считает, что решению правительства и премьера предшествовал тот факт, что в шорт-лист претендентов на пост генпрокурора не попал нужный кандидат.

"Этот результат конкурса аннулирован, потому что он им не понравился", - заявил Сырбу в комментарии Sputnik.

Он рассказал, что намерены предпринять демократы, если парламентское большинство ПСРМ-ACUM развалится.

"Мы готовы сесть за стол переговоров с кем угодно, даже если были какие-то обиды. Прошли через это и можем дискутировать, в том числе с социалистами. Страна больше не нуждается в досрочных выборах", - добавил Сырбу.

Читайте также:

Выборы мэра Кишинева как тест на прочность коалиции

Додон недоволен ситуацией и требует перестановок в правительстве Молдовы

Нэстасе о планах: иду в МВД и буду бороться с коррупцией, но сначала - в мэрию

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK