Президент Молдовы провел встречу с послом США: о чем они говорили

На встрече с американским дипломатом президент сообщил, что администрация главы республики выступает за сохранение социально-политической стабильности, но вместе с тем считает, что все действия политических сил страны должны находиться в строгих конституционных рамках.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом США в республике Дереком Хоганом.

Как сообщил Додон на своей странице в Facebook по итогам беседы с дипломатом, стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений и пришли к единому мнению о необходимости углубления сотрудничества по важнейшим направлениям в рамках нашего стратегического диалога.

"Говорили также об актуальных вопросах внутренней политики Молдовы, и в этом контексте я проинформировал господина Хогана о рисках, связанных с возможной отставкой правительства", - отметил президент.

Он подчеркнул, что "администрация главы республики выступает за сохранение социально-политической стабильности, но вместе с тем считает, что все действия политических сил страны должны находиться в строгих конституционных рамках, не нарушая принципов правового государства".

Ранее министр юстиции Олеся Стамате сообщила, что аннулирует результаты конкурса на пост генерального прокурора Молдовы.

Затем правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре. Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором кандидатов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) претендентов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Глава республики после этого сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, и оно падает, а самый хороший, по его мнению, премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организовывает новый конкурс по отбору генпрокурора.

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