Президент Молдовы обсудил с послом ЕС ситуацию в стране

Глава республики Игорь Додон рассказал, какие темы были подняты в беседе с европейским дипломатом: стороны обменялись мнениями о необходимости сохранения политических процессов в рамках правового поля.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с главой делегации Евросоюза в республике Петером Михалко, обсудив внутриполитическую ситуацию в стране.

"Обсудили наиболее важные вопросы стратегического партнерства между нашей страной и Европейским Союзом. Подтвердил приверженность руководства Республики Молдова имплементации соглашений, подписанных с Евросоюзом, и углублению торгово-экономических связей со странами ЕС", - отметили Додон.

Глава республики проинформировал европейского дипломата о развитии внутриполитической ситуации в Молдове.

"В этом контексте мы обменялись мнениями о необходимости сохранения политических процессов в рамках правового поля, в соответствии с важнейшими европейскими принципами правового государства", - отметил Додон.

Ранее президент Молдовы провел встречу с американским дипломатом, в рамках которой глава республики рассказал американскому дипломату о рисках, связанных с возможной отставкой правительства страны.

Накануне министр юстиции Олеся Стамате сообщила, что аннулирует результаты конкурса на пост генерального прокурора Молдовы.

Затем правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре. Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором кандидатов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) претендентов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Это провал: выбрать генпрокурора в Молдове через конкурс невозможно>>>

Глава республики после этого сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, и оно падает, а самый хороший, по его мнению, премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организовывает новый конкурс по отбору генпрокурора.

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