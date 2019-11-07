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Премьер Майя Санду

Майя Санду рассказала, кто будет кандидатами на пост генпрокурора Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

Премьер обозначила качества, которыми должны обладать претенденты на пост главы Генеральной прокуратуры республики.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik, Лучия Попеску. Молдавский премьер Майя Санду надеется, что до конца года будет назначен новый генеральный прокурор республики. Об этом она заявила в интервью одному из местных СМИ.

По словам главы кабмина, она отберет кандидатов на пост генпрокурора после того, как проведет их детальную проверку.

Заседание парламента от 8 июня
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре. Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Санду отметила, что намерена детально рассмотреть досье кандидатов, чтобы не появилось никаких сомнений по претенденту.

"Осталось достаточно времени, чтобы убедиться, что у людей в этом списке нет проблем с неподкупностью и профессиональными качествами", - заявила премьер.

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Она отметила, что намерена использовать все инструменты, чтобы в подготовленный ею список претендентов на пост генпрокурора попали политически независимые, честные и хорошие менеджеры.

"Это непростая задача, но мы взяли на себя ответственность за ее реализацию", - добавила премьер.
Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам Санду, пока она не обсуждала конкретных кандидатов на пост генпрокурора.

"Пока не обсуждали кандидатуры. Мы были заняты поиском этого решения (изменения механизма назначения генерального прокурора – ред.)", - добавила Санду.

Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

В среду премьер провела встречу с послом США в Молдове Дереком Хоганом и главой европейской дипмиссии Петером Михалко. А в четверг президент республики проводит встречу с руководителями иностранных дипмиссий.

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