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Игорь Додон, Майя Санду, Зинаида Гречаный

Точки над "i" в кризисных отношениях коалиции ПСРМ-ACUM поставят 8 ноября

© Photo: presedinte.md
Политика
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Sputnik Молдова

Председатель молдавского парламента считает, что нужно любой ценой сохранить нынешнюю коалицию ПСРМ-ACUM.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik, Лучия Попеску. Спикер молдавского высшего законодательного органа Зинаида Гречаная объявила, что предложит постоянному бюро провести заседание парламента в пятницу, в 15.00. Об этом пишет sputnik.md.

Заседание парламента от 8 июня
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В рамках этого заседания планируется обсудить изменения в Закон о прокуратуре, принятые правительством и за которые кабмин взял ответственность.

"Завтра в 09.00 приглашаем госпожу Санду на заседание фракции ПСРМ", - сказала Гречаная.

Спикер отметила, что в парламенте уже зарегистрировано постановление правительства о взятии на себя ответственности за Закон о прокуратуре.

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"Мы должны любой ценой сохранить нынешнюю коалицию (ПСРМ-ACUM - ред.)", - заявила Гречная.

Правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Олеся Стамате
© Sputnik / Miroslav Rotari
Это провал: выбрать генпрокурора в Молдове через конкурс невозможно
Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

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В среду премьер провела встречу с послом США в Молдове Дереком Хоганом и главой европейской дипмиссии Петером Михалко. А в четверг президент республики проводит встречу с руководителями иностранных дипмиссий.

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