Демпартия Молдовы отзывает вотум недоверия правительству Санду

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Демократическая партия Молдовы отзывает выдвинутый ранее вотум недоверия правительству Майи Санду. Об этом заявил на брифинге в четверг демократ Андриан Канду.

"Сегодня мы решили отозвать вотум недоверия и разблокировать работу парламента. Но это не значит, что мы отказываемся от идеи отставки этого правительства, которое мы считаем самым слабым и неэффективным", - сказал Канду.

По его словам, демократы понимают, что предложенный ими ранее вотум недоверия мог быть не поддержан в парламенте, поэтому они решили лучше подготовиться к вопросу отставки кабинета министров.

"В ближайшее время мы представим комплексное предложение по отставке правительства Санду, связанное с вопросами социального и экономического характера. Не стоит забывать о том, что скоро будет представлен бюджет, налогово-бюджетная политика", - добавил Канду.

Оппозиционная Демократическая партия Молдовы на заседании парламента 17 октября выдвинула вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду.

"Все присутствующие в парламенте партии в предвыборной кампании и на выборах пообещали защищать интересы граждан и заботиться обо всем, что касается жизни населения. К сожалению, за четыре месяца работы правительства Майи Санду мы этой заботы не видели... Не было выдвинуто ни одного предложения социальной или экономической направленности", - сказал тогда Канду, подчеркнув, что депутаты ждут в парламенте премьера, чтобы она ответила на их вопросы.

Политическая ситуация в Молдове

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство под руководством Санду. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть двое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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