Президент Молдовы провел встречу с послом России: о чем они говорили

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Президент Молдовы провел в четверг рабочую встречу с послом России в республике Олегом Васнецовым, оговорив внутриполитическую ситуацию в стране.
"Обсудили наиболее актуальные вопросы стратегических отношений между нашими странами, с удовлетворением констатировали их восходящий характер, особенно в торгово-экономической сфере. При этом мы согласились с необходимостью дальнейшего укрепления наших отношений на благо народов обоих государств", - написал Додон в Facebook по итогам встречи.
В контексте внутриполитической ситуации в Молдове глава государства "подтвердил приверженность администрации президента сохранению действующего парламентского большинства и правительства республики".
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"Вместе с тем подчеркнул, что лидеры политических формирований должны руководствоваться исключительно государственными интересами и воздерживаться от односторонних действий, идущих вразрез с имеющимися договоренностями и выходящими за рамки правового поля", - подчеркнул Додон.
Правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.
Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.
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В среду премьер провела встречу с послом США в Молдове Дереком Хоганом и главой европейской дипмиссии Петером Михалко. А в четверг президент республики встретился с руководителями иностранных дипмиссий.
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