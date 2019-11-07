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Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов

Президент Молдовы провел встречу с послом России: о чем они говорили

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Sputnik Молдова

Глава республики подчеркнул, что лидеры политформирований должны руководствоваться исключительно госинтересами и воздерживаться от односторонних действий, идущих вразрез с имеющимися договоренностями и выходящими за рамки правового поля.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Президент Молдовы провел в четверг рабочую встречу с послом России в республике Олегом Васнецовым, оговорив внутриполитическую ситуацию в стране.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол США в республике Дерек Хоган
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Президент Молдовы провел встречу с послом США: о чем они говорили

"Обсудили наиболее актуальные вопросы стратегических отношений между нашими странами, с удовлетворением констатировали их восходящий характер, особенно в торгово-экономической сфере. При этом мы согласились с необходимостью дальнейшего укрепления наших отношений на благо народов обоих государств", - написал Додон в Facebook по итогам встречи.

В контексте внутриполитической ситуации в Молдове глава государства "подтвердил приверженность администрации президента сохранению действующего парламентского большинства и правительства республики".

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"Вместе с тем подчеркнул, что лидеры политических формирований должны руководствоваться исключительно государственными интересами и воздерживаться от односторонних действий, идущих вразрез с имеющимися договоренностями и выходящими за рамки правового поля", - подчеркнул Додон.

Правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Олеся Стамате
© Sputnik / Miroslav Rotari
Это провал: выбрать генпрокурора в Молдове через конкурс невозможно
Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

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В среду премьер провела встречу с послом США в Молдове Дереком Хоганом и главой европейской дипмиссии Петером Михалко. А в четверг президент республики встретился с руководителями иностранных дипмиссий.

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