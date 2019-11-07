Додон: вотум недоверия правительству уже готовится

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Президент страны Игорь Додон заявил в четверг, 7 ноября, что предложение о вынесении вотума недоверия правительству Майи Санду "уже готовится".
Об этом глава государства сказал после заседания парламентской фракции Партии социалистов, на которое был приглашен глава государства. Заседание состоялось в штаб-квартире ПСРМ.
Будет ли принято решение о вотуме недоверия, зависит от результатов переговоров, которые Додон планирует в пятницу провести в парламенте с каждой фракцией правящей коалиции.
В то же время президент заявил, что союз ПСРМ-ACUM, а также правительство Майи Санду должны быть сохранены.
"Мы хотим сохранить это парламентское большинство и правительство, потому что это шанс для Республики Молдова", - сказал Додон.
По словам президента, социалисты не принимают инициативы премьера, противоречащие Конституции и соглашениям, подписанным ПСРМ и блоком ACUM, а также президентом страны.
"В сентябре мы подписали новое соглашение, в котором четко прописана процедура назначения разных кандидатов на должности. Мы поддерживаем реформу судебной системы и прокуратуры, но это плохо, когда эти функции политически подчинены", - сказал Додон.
Президент объявил, что утром 8 ноября до начала заседания парламента, запланированного на 15.00, он пригласит фракции мажоритарной коалиции для раздельных консультаций. Встречи будут проходить в парламенте.
Таким образом, в 10.00 ожидается обсуждение между главой государства и фракцией ПСРМ, в 11.00 - обсуждение с фракцией PAS, а в 12.00 - с фракцией DA.
"Как глава государства я должен сделать все возможное, чтобы не дойти до досрочных выборов", - сказал Додон.
Президент подчеркнул, что фракция ПСРМ подготовила предложение о вотуме недоверия правительству Санду, и окончательное решение будет принято по итогам парламентских дискуссий.
Почему Игорь Додон и ПСРМ готовы вынести вотум недоверия кабмину
Правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.
Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.
Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.
В среду премьер провела встречу с послом США в Молдове Дереком Хоганом и главой европейской дипмиссии Петером Михалко. А в четверг президент республики провел дискуссии с руководителями иностранных дипмиссий.
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