Додон рассказал, о чем он с говорил иностранными дипломатами

Глава республики Игорь Додон указал главам дипмиссий, аккредитованных в Молдове, на риски, связанные с деятельностью нынешнего правительства, а также, каковы перспективы дальнейшего функционирования парламентского большинства.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел в четверг встречу с главами дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в республике.

"Провели обмен мнениями по внутриполитической ситуации в Республике Молдова, указав на риски, связанные с деятельностью нынешнего правительства, а также перспективами дальнейшего функционирования парламентского большинства", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, в тоже время он "подтвердил позицию администрации президента, которая и далее поддерживает кабмин и парламентское большинство при условии, что определенные политические силы и деятели в своих действиях не станут выходить за рамки конституционных норм".

"Твердо убежден в том, что личные или партийные интересы ни в какой форме не могут быть поставлены выше национальных интересов Республики Молдова", - заключил глава республики.

Правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

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В среду премьер провела встречу с послом США в Молдове Дереком Хоганом и главой европейской дипмиссии Петером Михалко.

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