Парламент Молдовы собирается на заседание: на повестке всего один вопрос

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Молдавские депутаты соберутся в пятницу, 8 ноября, на пленарное заседание. Такое решение принято членами постоянного парламентского бюро, сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа.

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"В повестку дня внесено обращение премьер-министра, которая 6 ноября этого года взяла ответственность за изменение Закона о прокуратуре", - отметили в парламенте.

Встреча намечена на 15.00.

Правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

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В среду премьер провела встречу с послом США в Молдове Дереком Хоганом и главой европейской дипмиссии Петером Михалко. А в четверг президент республики провел встречу с руководителями иностранных дипмиссий.

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