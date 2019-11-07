Додон: или кабмин отзывает инициативу, или ПСРМ выдвинет вотум недоверия

В пятницу в парламенте решится судьба правительства Майи Санду и правящей коалиции ПСРМ-ACUM. Президент рассказал, что может сделать правительство, чтобы избежать вотума недоверия.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Правительство должно отозвать свою инициативу о поправках в законодательство, которые изменяют процедуру отбора кандидатов на пост генерального прокурора, или фракция ПСРМ вынесет на рассмотрение парламента вотум недоверия кабинету министров. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил президент Молдовы Игорь Додон.

"Необходимо, чтобы правительство отозвало свою инициативу", — сказал Додон, отвечая на вопрос, что может сделать кабинет министров, чтобы в пятницу, 8 ноября, социалисты в парламенте отказались от намерения отправить правительство в отставку.

Проект вотума недоверия у ПСРМ уже готов, подтвердил глава государства. По мнению президента, вероятность того, что правительство будет отправлено в отставку, "составляет 90 процентов".

В то же время глава государства подтвердил, что хотел бы сохранения правительства Майи Санду и парламентской коалиции.

"Возможно, падение этого правительства кого-то обрадует. Но я хочу найти компромисс. Люди не хотят парламентских выборов. Люди хотят перемен, а перемен не видят", - сказал Додон.

Глава государства пояснил, почему Партия социалистов выступает против намерения премьер-министра Майи Санду поставить под свой личный контроль процедуру отбора кандидатов на должность генерального прокурора.

"Во-первых, это против Конституции. Во-вторых, у нас заключено соглашение, где прописаны правила игры, - заметил президент. - Конкурсы можно проводить, сколько необходимо. Но если вы хотите менять закон, давайте сядем и поговорим. Мы партнеры или нет?"

По мнению Додона, правительство и Майя Санду попали в положение, которое можно описать шахматным термином "цугцванг".

"Цугцванг - это положение, когда любой ход приводит к ухудшению ситуации", - сказал Додон.

В пятницу в парламенте решится судьба кабмина Санду и коалиции

Молдавские депутаты соберутся в пятницу, 8 ноября, на пленарное заседание. Такое решение принято членами постоянного парламентского бюро, сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа.

Правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

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