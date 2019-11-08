Игорь Додон: депутаты парламентского большинства должны найти компромисс

Президент провел в парламенте дискуссии с депутатами от блока ACUM и с фракцией ПСРМ. Главная тема - действия правительства, взявшего на себя ответственность за изменение процедуры отбора кандидата в генпрокуроры, а также вопрос о сохранении правящей коалиции ПСРМ-ACUM.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Президент страны Игорь Додон считает, что вероятность досрочных парламентских выборов высока, однако фракции правящей коалиции еще могут договориться. Об этом глава государства заявил на брифинге после двух отдельных раундов дискуссий с фракцией ПСРМ и с депутатами от блока ACUM в парламенте.

По мнению Игоря Додона заявил, что вероятность досрочных парламентских выборов высока, и предложил парламентскому большинству найти компромисс до 15.00, когда начнется заседание парламента с участием премьер-министра Майи Санду.

Депутаты от блока ACUM заявили в беседе с президентом, что не поддерживают идею отзыва инициативы кабинета министров об изменении процедуры отбора кандидатов в генпрокуроры.

Игорь Додон подтвердил, что если правительство не отзовет свою инициативу, то фракция ПСРМ выдвинет вотум недоверия правительству. Альтернативный вариант, по словам президента - это голосование по этому законопроекту в парламенте, и тогда вотум недоверия "не будет иметь смысла".

О необходимости найти компромисс глава государства также заявил в Facebook.

Глава государства сообщил, что рекомендовал представителям ACUM отозвать инициативу и направить законопроект в Венецианскую комиссию для экспертизы.

"Я предложил, чтобы они сделали все возможное, чтобы обсуждать сложные вопросы, а не сжигать мосты, падение правительства привет к формированию такой же парламентскую коалиции", - сказал Додон.

Глава государства также объявил, что если партнеры по коалиции не найдут компромисс до 15.00 часов дня, то спикер парламента Зинаида Гречаная сделает заявление относительно того, как будут развиваться события дальше.

"Вероятность досрочных выборов высока, но мы не хотим, чтобы они произошли", - сказал Додон.

Что будет обсуждаться в парламенте

Молдавские депутаты соберутся в пятницу, 8 ноября, на пленарное заседание. Такое решение принято членами постоянного парламентского бюро, сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа.

Правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

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