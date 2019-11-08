Заседание парламента: социалисты выдвинули вотум недоверия правительству

Утром в пятницу представители ПСРМ публично разорвали копию соглашения о формировании правящего большинства между ПСРМ и ACUM, а премьер-министр Майя Санду выступает с трибуны парламента.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Представители фракции социалистов на заседании парламента в пятницу выдвинули вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. Тем временем у здания парламента проходит акция протеста.

"Закон предполагает, что премьер отбирает по меньшей мере двух кандидатов на пост генпрокурора и передает список Высшему совету прокуроров. То есть, премьер предлагает шорт-лист кандидатов ВСП, потом ВСП выбирает одного кандидата и предлагает его президенту", - сказала премьер-министр Майя Санду с трибуны парламента.

© Sputnik / Протест у здания парламента Молдовы.

Спикер парламента Зинаида Гречаная, в свою очередь, отметила, что "правительство 6 ноября утвердило решение о принятии ответственности по одному проекту закона".

"Согласно законодательству, премьер должна представить его перед парламентом. Постоянное бюро проанализировало эту инициативу. Сегодня мы будем рассматривать только этот проект об изменении закона. Процедура не предусматривает вопросов и обсуждений по этой теме. Если в течение 72 часов с момента представления проекта как минимум 25 депутатов не выдвинут вотум недоверия, тогда проект закона будет принят", - отметила Гречаная.

© Sputnik / Матвеева Алёна Все события в парламенте разворачиваются на фоне проходящего митинга у стен законодательного органа.

Депутат от фракции ПСРМ Василий Боля подчеркнул, что сегодня же "фракция ПСРМ выдвигает вотум недоверия против неконституционного закона".

"Граждане надеялись, что управление будет более эффективным. Вместо смены направления, правительство стало тем, кто вредит населению. Фракция ПСРМ пленарно поддержала правительство Санду во всех инициативах. Всякий раз мы обращали внимание на ухудшение экономической и социальной ситуации, что правительство не справляется с трудностями", - сказал Боля.

© Sputnik / Матвеева Алёна Акция протеста у здания парламента.

По словам парламентария, "Минюст организовал конкурс о предварительном отборе кандидатов, где были выбраны четыре претендента. В конце-концов министр юстиции отменила конкурс, не руководствуясь ни одним из законов. Затем правительство приняло изменения в законодательство".

"Новый проект ставит под угрозу прокуратуру и политизирует этот институт. Правительство изменило правила игры по ходу игры, проигнорировало конституцию и мнение Венецианской комиссии, предало доверие международных партнеров. Правительство Санду ответственно за полный провал реформы юстиции. Этот проект ставит конец усилиям реформы по европейской модели. Потому что есть попытка вернуть старую схему назначения по политическим критериям", - подчеркнул Боля.

Депутат-социалист добавил, что "правительство, которое попыталось политически подчинить прокуратуру, должно уйти в отставку".

"На основании Конституции и регламента парламента выдвигаем вотум недоверия правительству в контексте взятия на себя ответственности правительством за изменение закона и выражаем недоверие этому правительству", - заключил парламентарий.

Спикер парламента заявила, что юридической комиссии предстоит проверить корректность соблюдения всех процедур.

"Передаю проект выражения вотума недоверия в юридическую комиссию, которая должна собраться и в течение трех дней принять решение о созыве бюро, чтобы установить, когда этот вотум недоверия будет рассмотрен на пленарном заседании", - сказала Гречаная в завершение заседания высшего законодательного органа республики.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям