Социалисты озвучили причины: почему в парламенте объявлен вотум недоверия кабмину Санду

Перед заседанием высшего законодательного органа, представители фракции Партии социалистов в парламенте Молдовы заявили о причинах выдвижения вотума недоверия правительству во главе с Майей Санду.

КИШИНЕВ, 8 ноя – Sputnik. Сегодня в ходе дискуссий в различный форматах фракция ПСРМ приняла во внимание все, что заявляли представители коалиции от правых политических формирований и премьер-министр Майя Санду.

В частности, депутаты-социалисты предложили правительству отозвать законопроект об ответственности премьер-министра за назначение кандидатуры на должность Генерального прокурора. Также рассматривался вопрос о том, что парламентское большинство все же решится проголосовать за этот законопроект, однако потом эта инициатива была отвергнута юристами в силу ряда причин.

"В 14:00 часов прошло заседание фракции ПСРМ. За это время юристы проанализировали такой сценарий развития событий. Но фракция решила, что он не может иметь место, поскольку данный законопроект является неконституционным. Более того, мы не уверены в искренности наших партнеров по коалиции. Надо было созывать в срочном порядке заседание правительства, чтобы наши партнеры отозвали законопроект и продемонстрировали свои искренние намерения", - заявил Боля.

По словам парламентария, для сохранения коалиции Майя Санду должна была созвать заседание кабмина для того, чтобы показать, что представители блока ACUM готовы обсуждать вопрос о функциональности правящего большинства.

В свою очередь адвокат Фадей Нагачевский заявил, что правительство Молдовы не осознало методику, по которой должен был продвигаться этот законопроект. Они даже не проконсультировались с партнерами по коалиции. Основная проблема этого законопроекта заключается в его неконституционности, этот законопроект также противоречит Закону о прокуратуре, который разрабатывался с партнерами из Совета Европы, уверен Нагачевский.

"Прошел этот проклятый конкурс, проведенный правительством, который завершился полным провалом. Кабмин хотел во второй раз изменить Закон о прокуратуре, несмотря на то, что в правительстве знали: даже первые поправки должны были быть одобрены Венецианской комиссией, а КС должен быть признать конституционность этих поправок. Сейчас мы предполагаем, что правительство Майи Санду действует сознательно, поскольку, если раньше мы думали, что в кабмине серьезно предлагают внести такие поправки в Закон о прокуратуре, сейчас мы заявляем: такой подход к законодательству недопустим, фракция ПСРМ выдвигает сегодня вотум недоверия правительству Санду", - заявил Фадей Нагачевский.

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