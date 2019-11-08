Перед парламентом сторонники ACUM провели митинг в поддержку Санду

В пятницу днем перед зданием парламента собрались сторонники блока ACUM, которые по призыву депутатов блока пришли поддержать правительство Майи Санду.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. У здания парламента в пятницу днем прошел митинг в поддержку правительства Майи Санду.

Организаторы акции заявили, что поддерживают действия правительства по реформе юстиции и процессу назначения генерального прокурора.

В 14.30 у здания парламента собрались несколько десятков людей, которые выкрикивают лозунги в поддержку правительства Санду, проевропейского курса страны.

© Sputnik / Protest la Parlamentul Republicii Moldova 08 noiembrie 2019

К манифестантам вышел депутат Александр Слусарь, который поддержал действия правительства по взятию на себя ответственности за внесение в законодательство поправок относительно процедуры отбора генерального прокурора.

После заседания парламента к митингующим вышла премьер-министр Майя Санду.

На вопрос о том, ожидают ли страну досрочные выборы, Санду ответила, "кажется, что так". Мы не могли поступить иначе и скомпрометировать процесс выбора генерального прокурора".

На вопрос о том, ожидаются ли протесты, Санду ответила: "Посмотрим в зависимости от того, как будут развиваться ситуация на следующей неделе".

"Нам нужен любой ценой генеральный прокурор, профессиональный, независимый и политически независимый", - ранее заявил на своей странице в Facebook депутат от блока ACUM Думитру Алайба.

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