Санду не исключила проведение досрочных выборов в Молдове

Глава молдавского кабмина прокомментировала выдвижения вотума недоверия правительству социалистами и рассказала, что ждет страну дальше.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду после заседания парламента, где фракция социалистов выдвинула вотум недоверия правительству под ее руководством, заявила, что в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы.

На вопрос журналистов о том, ожидают ли страну досрочные выборы, Санду ответила, "кажется, что так".

"Мы сделали шаг, который считаем правильным. Сейчас мяч на половине Партии социалистов. Мы не могли поступить иначе и скомпрометировать процесс выбора генерального прокурора", - так прокомментировала Санду взятие правительством ответственности за изменение Закона о прокуратуре, ставшего причиной выдвижения вотума недоверия. © Sputnik / Miroslav Rotari Заседание парламента: социалисты выдвинули вотум недоверия правительству

На вопрос о том, ожидаются ли в стране протесты, Санду ответила: "посмотрим в зависимости от того, как будут развиваться ситуация на следующей неделе".

Что стало причиной вотума недоверия

Правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

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Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

Как формировалась коалиция ПРСМ-ACUM

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство под руководством Санду. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента. 8 ноября депутат-социалист публично разорвал копию соглашения о формировании правящего большинства между ПСРМ и ACUM.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть двое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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