Санду о том, что произойдет с экономикой страны после падения ее кабмина

Фракция ПСРМ в парламенте Молдовы объявила вотум недоверия правительству во главе с Майей Санду, сама молдавский премьер ответила, что ждет страну в случае отставки кабинета министров.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Вопрос о предоставлении внешнего финансирования Молдове со стороны европейских партнеров может застопориться, поскольку нынешний состав кабинета министров пользуется наибольшим доверием за рубежом. Об этом по завершению заседания парламента, на котором фракцией ПСРМ был вынесен вотум недоверия ее правительству, заявила премьер Майя Санду.

"Это - большая проблема. Нынешнее правительство смогло в сжатые сроки разморозить внешнее кредитование экономики Молдовы. В частности, часть этих средств предусматривалась на включение в бюджет 2020 года. Таким образом, под вопросом оказалось повышение зарплат, пенсий и других соцвыплат, компенсаций на отопление и оплату электроэнергии, выплат ветеранам войн на Днестре и в Афганистане", - заявила Санду.

Остальные же партнеры по коалиции, по словам Санду, "руководствовались лишь красивыми обещаниями". Санду обвинила партнеров по коалиции в том, что "они боятся независимой юстиции".

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