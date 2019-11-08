17:55 08 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Maia Sandu

Санду о том, что произойдет с экономикой страны после падения ее кабмина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
67611
Sputnik Молдова

Фракция ПСРМ в парламенте Молдовы объявила вотум недоверия правительству во главе с Майей Санду, сама молдавский премьер ответила, что ждет страну в случае отставки кабинета министров.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Вопрос о предоставлении внешнего финансирования Молдове со стороны европейских партнеров может застопориться, поскольку нынешний состав кабинета министров пользуется наибольшим доверием за рубежом. Об этом по завершению заседания парламента, на котором фракцией ПСРМ был вынесен вотум недоверия ее правительству, заявила премьер Майя Санду. 

Protest la Parlamentul Republicii Moldova 08 noiembrie 2019
© Sputnik / Матвеева Алёна
Перед парламентом сторонники ACUM провели митинг в поддержку Санду

"Это - большая проблема. Нынешнее правительство смогло в сжатые сроки разморозить внешнее кредитование экономики Молдовы. В частности, часть этих средств предусматривалась на включение в бюджет 2020 года. Таким образом, под вопросом оказалось повышение зарплат, пенсий и других соцвыплат, компенсаций на отопление и оплату электроэнергии, выплат ветеранам войн на Днестре и в Афганистане", - заявила Санду. 

Остальные же партнеры по коалиции, по словам Санду, "руководствовались лишь красивыми обещаниями". Санду обвинила партнеров по коалиции в том, что "они боятся независимой юстиции".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Перед парламентом сторонники ACUM провели митинг в поддержку Санду
Санду не исключила проведение досрочных выборов в Молдове
Социалисты озвучили причины: почему в парламенте объявлен вотум недоверия кабмину Санду
Теги:
рефинансирование, экономика, правительство, Санду


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест перед парламентом
Протест у здания парламента Молдовы: как это было - в фотографиях Sputnik
Мельниченко: с каждым годом интерес регионов РФ к сотрудничеству с Гагаузией растет
Мельниченко: с каждым годом интерес регионов РФ к сотрудничеству с Гагаузией растет
Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться