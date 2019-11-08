Хроники "горячей пятницы": вотум недоверия правительству и протест у парламента

Вопрос назначения генпрокурора оказался настолько острым, что способен изменить политический ландшафт в Молдове – социалисты выдвинули вотум недоверия правительству, у стен парламента прошла акция протеста, а на горизонте "замаячили" досрочные выборы.

Этот ноябрь запомнится Молдове не только аномально теплой погодой, но и растущим "политическим градусом": внутри правящей коалиции нарастают противоречия. И это уже выходит за рамки "фейсбучного" обмена репликами.

Процедура с конкурсами, которые в принципе должны обеспечивать прозрачность назначения чиновников, вдруг превратилась в самую настоящую возню - конкурс на должность генпрокурора объявили и даже провели, а потом результаты отменили. Подробнее в материале:

Это провал: выбрать генпрокурора в Молдове через конкурс невозможно>>>

Сегодняшнюю пятницу уже окрестили в соцсетях "горячей": в парламенте прозвучало требование о вынесении вотума недоверия правительству, а на горизонте реально замаячили досрочные выборы. Итак, представляем хронику дня.

9.02: консультации социалистов и представителей ACUM



Консультации представителей фракции Партии социалистов с премьер-министром Майей Санду. Главная тема дискуссий - процедура назначения генпрокурора.

10.08: заявление Василия Боля – что же было на переговорах

Депутат от фракции ПСРМ напомнил, что месяц назад было подписано политическое соглашение между социалистами и парламентариями от блока ACUM о коалиционном управлении страной.

"Это соглашение было подписано и премьер-министром, и президентом. На протяжении последнего месяца договор не раз жестко нарушался нашими коллегами по блоку ACUM и лично премьером", - отметил Боля.

По его словам, все оговоренные в этом документе пункты строго соблюдались членами фракции ПСРМ, а 6 ноября был поставлен крест - конкурс аннулировали.

10.37: разорвана копия соглашения между ПСРМ и ACUM

По словам Боли, "правила игры изменились во время игры". Как заявил депутата, так поступал лишь один человек в стране – Владимир Плахотнюк.

Затем депутат-социалист публично разорвал копию соглашения о формировании правящего большинства между ПСРМ и ACUM.

"После полуторачасовой дискуссии с премьер-министром мы считаем, что все же стоит сохранить эту коалицию и кабинет министров, мы хотим вместе двигаться вперед. Мы можем помочь в реформировании юстиции, однако нас отодвинули от этого процесса. Единственный путь выхода из сложной ситуации - отозвать законопроект, ответственность за который взяла на себя Санду", - отметил Боля.

14.24: митинг у стен парламента

У здания высшего законодательного органа страны начался митинг в поддержку правительства Майи Санду. Организаторы акции заявили, что поддерживают действия правительства по реформе юстиции и процессу назначения генерального прокурора. Пикетчики выкрикивали лозунги в поддержку правительства Санду и проевропейского курса страны.

14.56: Слусарь поддержал действия правительства по взятию на себя ответственности

К манифестантам вышел депутат Александр Слусарь, который поддержал действия кабмина по взятию на себя ответственности за внесение в законодательство поправок относительно процедуры избрания генерального прокурора.

15.02: выступление Майи Санду в парламенте

Премьер-министр Майя Санду обозначила свою позицию.

"Закон предполагает, что премьер отбирает по меньшей мере двух кандидатов на пост генпрокурора и передает список Высшему совету прокуроров. То есть, премьер предлагает шорт-лист кандидатов ВСП, потом ВСП выбирает одного кандидата и предлагает его президенту", - сказала премьер Санду с трибуны парламента.

15.35: обращение премьера к пикетчикам – возможны выборы

После заседания парламента к митингующим вышла премьер-министр Майя Санду. На вопрос о том, ожидают ли страну досрочные выборы, Санду ответила: "кажется, что так".

"Мы не могли поступить иначе и скомпрометировать процесс выбора генерального прокурора", - заявила Санду.

На вопрос о том, ожидаются ли протесты, Санду ответила: "Посмотрим в зависимости от того, как будут развиваться ситуация на следующей неделе".

"Мы сделали шаг, который считаем правильным. Сейчас мяч на стороне Партии социалистов", - так прокомментировала Санду взятие правительством ответственности за изменение Закона о прокуратуре, ставшего причиной выдвижения вотума недоверия.

16.20: Саакашвили в городе

В Кишинев неожиданно прибыл Михаил Саакашвили. Фотоснимок бывшего президента Грузии и экс-советника Петра Порошенко опубликовал в Facebook кишиневский муниципальный советник Никита Цуркан.

Факт прибытия Саакашвили подтвердили для Sputnik источники в аэропорту Кишинева. Позже стало известно, что политик из-за погодных условий не смог приземлиться в аэропорту Одессы, а борт из Варшавы был перенаправлен в молдавскую столицу.

Из истории вопроса: что стало причиной вотума недоверия

Правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Что будет дальше: какова процедура

Вотум недоверия зарегистрирован и передан в секретариат парламента, далее вопрос должны обсудить в юридической комиссии. Из комиссии с выводами документы "отправляются" в бюро парламента. Далее по процедуре вопрос включается в повестку заседания законодательного органа. Если все будет выполнено в соответствии с законодательными нормами, вопрос о вотуме недоверия выносится на голосование. И последний этап заключается собственно в голосовании 51 депутата парламента.

Иными словами – и следующая неделя обещает быть "горячей".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK