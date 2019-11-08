Игорь Додон: у правительства есть еще несколько дней

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что последние события в парламенте "не фатальны" для правящей коалиции и призвал все фракции, вошедшие в правящую коалицию, найти компромисс и не допустить досрочных парламентских выборов. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Еще есть возможность и несколько дней в распоряжении для отзыва антиконституционной инициативы. Еще есть время для раздумий у руководства блока ACUM и для осознания ими того факта, что генеральный прокурор не может находиться в политическом подчинении, а коалиция не должна быть принесена в жертву личным амбициям", - написал Додон.

Глава государства призвал все парламентские фракции, вошедшие в правящее большинство, "продемонстрировать в этот сложный период спокойствие, вдумчивость и ясность, чтобы не наломать дров в порыве гнева".

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Еще можно прийти к соглашению для предотвращения развала парламентского большинства и возможных последующих досрочных выборов в парламент, заявил Игорь Додон.

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