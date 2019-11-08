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Игорь Додон

Додон: Санду забила гол в собственные ворота

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

Социалистам пришлось инициировать вотум недоверия, чтобы приостановить действие антиконституционного закона, заявил президент Молдовы.

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. После инициирования вотума недоверия правительству у премьер-министра Майи Санду есть только два выбора - либо разрушить коалицию, либо отозвать свою инициативу об изменении порядка отбора кандидатов на пост генпрокурора. Об этом заявил в пятницу в эфире частного телеканала президент Молдовы Игорь Додон.

"Сегодня Майя Санду забила гол в собственные ворота. Вышла [в парламенте] с инициативой, которую никто не поддержит, — сказал Додон. — Теперь у них нет другого выхода, либо разрушить коалицию, либо отозвать эту инициативу".

Глава государства назвал причины, которые заставили фракцию Партии социалистов инициировать вотум недоверия кабинету министров.

Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон призвал фракции правящей коалиции найти компромисс

"Во-первых, возникает вопрос отношения к партнерам по коалиции", — сказал Додон, подчеркнув, что были нарушены договоренности о порядке назначения генпрокурора, под которыми поставила свою подпись Майя Санду.

"Во-вторых, это решение антиконституционное. И в третьих, правительство этим решением берет под контроль судебную систему и прокуратуру", — подчеркнул Додон.

По словам главы государства, фракция ПСРМ была вынуждена пойти на этот шаг, чтобы остановить вступление в силу поправок в закон, которые предложила Майя Санду.

"Если бы социалисты не выдвинули вотум недоверия, закон бы вступил в силу, - такова процедура", - отметил президент.

Додон также заявил, что инициатива Санду будет отправлена президентом или парламентской фракцией социалистов на экспертизу Венецианской комиссии, следующее заседание которой состоится в начале декабря.

Maia Sandu
© Sputnik / Miroslav Rotari
Санду о том, что произойдет с экономикой страны после падения ее кабмина

Глава государства выразил убеждение, что Венецианская комиссия вынесет негативное заключение по поправкам главы молдавского кабмина.

"Если премьер не отзовет свою инициативу, на следующей неделе это правительство будет отправлено в отставку", — отметил Додон.

Вместе с тем, президент обратил внимание на то, что в качестве главы государства попытается сделать все, чтобы избежать досрочных парламентских выборов.

"Я категорически против досрочных выборов", - подчеркнул президент Молдовы.

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Теги:
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