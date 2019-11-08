Додон: Санду забила гол в собственные ворота

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. После инициирования вотума недоверия правительству у премьер-министра Майи Санду есть только два выбора - либо разрушить коалицию, либо отозвать свою инициативу об изменении порядка отбора кандидатов на пост генпрокурора. Об этом заявил в пятницу в эфире частного телеканала президент Молдовы Игорь Додон.

"Сегодня Майя Санду забила гол в собственные ворота. Вышла [в парламенте] с инициативой, которую никто не поддержит, — сказал Додон. — Теперь у них нет другого выхода, либо разрушить коалицию, либо отозвать эту инициативу".

Глава государства назвал причины, которые заставили фракцию Партии социалистов инициировать вотум недоверия кабинету министров.

"Во-первых, возникает вопрос отношения к партнерам по коалиции", — сказал Додон, подчеркнув, что были нарушены договоренности о порядке назначения генпрокурора, под которыми поставила свою подпись Майя Санду.

"Во-вторых, это решение антиконституционное. И в третьих, правительство этим решением берет под контроль судебную систему и прокуратуру", — подчеркнул Додон.

По словам главы государства, фракция ПСРМ была вынуждена пойти на этот шаг, чтобы остановить вступление в силу поправок в закон, которые предложила Майя Санду.

"Если бы социалисты не выдвинули вотум недоверия, закон бы вступил в силу, - такова процедура", - отметил президент.

Додон также заявил, что инициатива Санду будет отправлена президентом или парламентской фракцией социалистов на экспертизу Венецианской комиссии, следующее заседание которой состоится в начале декабря.

Глава государства выразил убеждение, что Венецианская комиссия вынесет негативное заключение по поправкам главы молдавского кабмина.

"Если премьер не отзовет свою инициативу, на следующей неделе это правительство будет отправлено в отставку", — отметил Додон.

Вместе с тем, президент обратил внимание на то, что в качестве главы государства попытается сделать все, чтобы избежать досрочных парламентских выборов.

"Я категорически против досрочных выборов", - подчеркнул президент Молдовы.

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