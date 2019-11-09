Додон рассказал, когда в Молдове могут пройти досрочные парламентские выборы

Выступая в эфире одного из частных телеканалов президент Молдовы Игорь Додон проанализировал возможный сценарий развития политических событий в республике.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Две избирательные кампании за один год - это слишком много. Даже если партии не договорятся, парламентские выборы лучше всего организовывать с президентскими, чтобы не вызывать недовольство людей и не тратиться. Об этом в эфире одного из частных телеканалов в пятницу вечером заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Так президент прокомментировал возможный сценарий развития событий на фоне возможного разрыва коалиции ПСРМ с парламентариями от блока ACUM.

"Выборы должны быть организованы по пропорциональной системе голосования. Это была сделка внутри коалиции. Я думаю, что если мы дойдем до досрочных выборов, они будут организованы по пропорциональной системе голосования", - заявил президент Молдовы. © Sputnik / Miroslav Rotari Молдавские депутаты задумываются о досрочных выборах в парламент

Однако глава государства уточнил, что у представителей блока ACUM еще есть время для того, чтобы одуматься.После инициирования вотума недоверия правительству у премьер-министра Майи Санду есть только два выбора - либо разрушить коалицию, либо отозвать свою инициативу об изменении порядка отбора кандидатов на пост генпрокурора.

"Майя Санду забила гол в собственные ворота. Вышла в парламенте с инициативой, которую никто не поддержит. Теперь у них нет другого выхода, либо разрушить коалицию, либо отозвать эту инициативу", - подчеркнул Додон.

Глава государства также назвал причины, которые заставили фракцию Партии социалистов инициировать вотум недоверия кабинету министров. Додон заявил, что были нарушены договоренности о порядке назначения генпрокурора, под которыми поставила свою подпись Майя Санду.

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